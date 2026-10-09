Thủ tướng sẽ đối thoại cấp cao về xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam

Chiều 9/10, tại buổi họp báo về công tác truyền thông cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) cho biết, AEF 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 26-28/10 tới.

Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, HCMC C4IR phối hợp cùng WEF, các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế thực hiện.

AEF 2026 dự kiến có 16 phiên chuyên đề và hơn 20 phiên trình diễn công nghệ mới, thu hút khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Thành phần tham dự gồm đại diện cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, giới học thuật, tổ chức quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Trường Duy thông tin tại họp báo.

Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới là chủ đề xuyên suốt của diễn đàn, xuất phát từ yêu cầu kết nối các nguồn lực và chủ thể trước những biến động ngày càng sâu rộng của kinh tế thế giới.

Khi công nghệ, số hóa và xanh hóa đang định hình lại lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia, khả năng kết nối mạng lưới đa phương trở thành yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh. Hợp tác vì vậy gắn với việc mở rộng liên kết, tiếp cận nguồn lực và hình thành những khuôn khổ mới trong một nền kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc.

Chương trình được xây dựng trên bốn trụ cột chiến lược: vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Chuỗi hoạt động mở đầu ngày 26/10 với chương trình CEO 500, tập trung vào sự dịch chuyển của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu. Qua đó, diễn đàn hướng tới nhận diện những nguồn lực mới cho tăng trưởng, đồng thời mở ra cơ hội kết nối chiến lược cho Việt Nam và TPHCM.

Ngày 27/10, các phiên thảo luận chuyên đề bàn về chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu, kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và siêu đô thị.

Nhiều nội dung khác được đặt lên bàn thảo luận như giải pháp hoàn thiện thể chế, phát triển tài chính, công nghệ chiến lược, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới.

Dự kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và đối thoại cấp cao trong khuôn khổ AEF 2026 tại TPHCM. Trong ảnh: Thủ tướng trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 8/10. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Sáng 28/10 diễn ra Phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Phiên họp dự kiến có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ các nước, WEF và các tổ chức quốc tế.

Mục tiêu nhằm tạo đồng thuận và nhận thức chung về bối cảnh kinh tế vĩ mô, xác định rõ các động lực tăng trưởng mới, đồng thời củng cố cam kết đồng hành của cộng đồng quốc tế, làm tiền đề cho các chương trình hợp tác sâu rộng hơn.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên đối thoại “60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng” với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao trên sân khấu giữa Thủ tướng và lãnh đạo, chuyên gia của WEF, nhằm trao đổi về tầm nhìn và định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, các phiên tham luận chuyên sâu và đối thoại giữa lãnh đạo cấp bộ các nước tiếp tục bàn về xu hướng kinh tế toàn cầu, nhận diện động lực tăng trưởng mới và xây dựng khung hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Các nội dung thảo luận được kỳ vọng cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho việc hoạch định chính sách, thúc đẩy hợp tác quốc tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.