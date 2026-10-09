Cà Mau tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo đi thăm, chúc mừng Lễ Sen Dolta đồng bào Khmer

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đến thăm và trao quà chúc mừng Đại đức Thạch Thương, Trụ trì chùa Kim Cấu tại phường Vĩnh Trạch. (Ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch Nguyễn Thị Xuân Quyên cung cấp)

Theo đó, ngày 9/10, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng chùa Kim Cấu (thuộc phường Vĩnh Trạch) và chùa Xiêm Cán (thuộc phường Hiệp Thành).

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau (áo trắng, dài tay, bên trái) đến thăm và chúc mừng đến Đại đức Thạch Thương, Trụ trì chùa Kim Cấu tại phường Vĩnh Trạch, nhân dịp Lễ Dolta đồng bào Khmer. (Ảnh: CTV)

Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Văn Thiều thăm hỏi và gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, đại đức, ban quản trị, Acha, sư sãi và đồng bào phật tử đón Lễ Sen Dolta vui tươi, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi mới, đi lên của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Văn Thiều đã thông tin đến các vị về một số kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh đã đạt được trong 9 tháng của năm 2026.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau (áo trắng, dài tay, đứng giữa) và lãnh đạo tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch thăm và chụp ảnh lưu niệm với các sư tại chùa Kim Cấu. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Phạm Văn Thiều đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương, các cấp, các ngành có những tham mưu đề xuất, giải pháp để phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương, nâng tầm các sự kiện văn hóa để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đồng chí cũng mong các vị hòa thượng, Thượng tọa, đại đức và các vị trong Ban quản trị chùa Khmer tiếp tục đồng hành với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tiếp tục ra sức thi đua thực hiện các phong trào do địa phương phát động; tăng gia sản xuất cải thiện đời sống vật chất, cố gắng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí Lê Hoàng Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) thăm và tặng quà tại chùa Kim Cấu. (Ảnh: CTV)

Đối với địa phương, trong thời thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ nỗ lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để góp phần không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống người dân.

Các vị chư tăng chùa cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể tỉnh Cà Mau, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con Khmer đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đồng chí Hồ Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình (thứ hai từ trái sang) đến thăm và tặng quà các hộ Khmer tại địa phương nhân dịp Lễ Sen Dolta của đồng bào. (Ảnh: CTV)

Cũng nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026, trước đó, đoàn công tác của Cà Mau, do đồng chí Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín và bà con Khmer tại chùa Hòa Bình mới và chùa Hòa Bình cũ, xã Hòa Bình.

Tại các nơi đến, đồng chí Lương Văn Pho gửi lời chúc các vị chức sắc, sư sãi và bà con Khmer đón Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, an lành. Đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm.

Đồng chí Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình thăm và tặng quà các vị sư tại các chùa Khmer trong xã. (Ảnh: CTV)

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, sư sãi và người có uy tín tiếp tục là cầu nối, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với bà con.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà đến các chùa, các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín và gia đình có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đồng bào Khmer nhân dịp lễ truyền thống.

Đồng chí Đỗ Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Vĩnh Hậu, Trưởng đoàn cán bộ xã đến thăm, tặng quà tại Chùa Điền của xã. (Ảnh: CTV)

Đại diện chư tăng các chùa cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành, các cấp đối với đồng bào Khmer. Các vị khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Cũng nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026 của đồng bào Khmer, lãnh đạo nhiều xã, phường trong tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà các chùa của đồng bào Khmer trên địa bàn.