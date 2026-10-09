Chiến dịch 500 ngày đêm: Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã đạt 99,89% tiến độ

Hình ảnh trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ trên biên giới Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tìm kiếm, quy tập được 3.354 hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 9/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.354 hài cốt liệt sĩ, đạt 47,91% kế hoạch, trong đó có 2.181 hài cốt liệt sĩ trong nước, 217 hài cốt tại Lào và 956 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang. Các hài cốt được quy tập từ nhiều địa bàn, trong đó có những khu vực từng là chiến trường ác liệt.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, gồm 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón 1.118 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định.

32/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Một nhiệm vụ quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm là lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định, xác định danh tính. Đến nay, các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 210.959 mộ liệt sĩ, đạt 99,89% tiến độ. Trong số này 147.290 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,82%; 63.699 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đáng chú ý, đến nay đã có 32/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ; còn 2 tỉnh Vĩnh Long, An Giang thuộc Quân khu 9 đang tích cực triển khai.

Để thực hiện khối lượng công việc lớn này, 297 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người đã được huy động.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, lực lượng chức năng đã thu nhận 265.765 mẫu, đạt 106,3% kế hoạch; hoàn thành phân tích 93.175 mẫu và cập nhật 90.021 kết quả vào Cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh.

Song hành với công tác lấy mẫu là nhiệm vụ bảo quản, phân tích, giám định ADN, khâu có ý nghĩa quyết định trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 65.728 mẫu hài cốt liệt sĩ của 17 tỉnh, thành phố; tách chiết 354 mẫu hài cốt liệt sĩ, có 61 mẫu có kết quả trình tự gene.

Để mở rộng địa bàn tìm kiếm, lực lượng công binh cũng đang khẩn trương rà phá bom, mìn, vật liệu nổ tại nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt. Tính đến ngày 9/10, lực lượng chức năng đã rà phá được 17.369,78/22.100ha, đạt 78,6% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng rà phá được 4.451,6/4.460ha, đạt 99,81% kế hoạch.

Những kết quả đạt được đến thời điểm này cho thấy Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng.

Thời gian tới, Văn phòng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trọng tâm là địa bàn trong nước; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng rà soát, xây dựng hồ sơ mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể liên quan các trận đánh lớn theo kế hoạch đã xác định, tiến tới tổ chức hội thảo khoa học để xác minh, kết luận thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các địa phương còn lại trong tháng 10/2026...

Gấp rút hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ

Tại buổi làm việc với Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) về triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ mới đây, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sau “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn bộ thông tin, dữ liệu liên quan được số hóa, đồng bộ.

Cùng với đó, các đơn vị cần khẩn trương xác định chủ đầu tư; xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Đồng chí đề nghị Tập đoàn Viettel phối hợp chặt chẽ với Cục Quân y rà soát kết quả đã triển khai, báo cáo cụ thể tiến độ, các sản phẩm đã hoàn thành, những nội dung đang thực hiện và đề xuất phương án tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Cục Quân y về kết quả triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc Đề án “Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Quân đội” (gọi tắt là Đề án), thời gian qua, Cục Quân y đã phối hợp Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel) và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc Đề án; bước đầu xác định phạm vi, quy mô, yêu cầu nghiệp vụ liên quan làm cơ sở xây dựng phần mềm nội bộ phục vụ số hóa quy trình, quản lý dữ liệu ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, hồ sơ và kết quả xét nghiệm, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Đồng thời, xác định những quy trình nghiệp vụ cần số hóa, gồm: Quản lý hồ sơ; theo dõi quá trình tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, bàn giao và xét nghiệm mẫu; quản lý, khai thác kết quả xét nghiệm; tổng hợp số liệu, tiến độ thực hiện; tích hợp, liên thông dữ liệu với Bộ Công an và các cơ quan liên quan phục vụ xác định danh tính liệt sĩ...

Cục Quân y cùng các đơn vị thực hiện rà soát quy trình tiếp nhận, quản lý, xét nghiệm mẫu và các thông tin cần quản lý ở từng khâu; nghiên cứu chuẩn hóa bộ mã đối với mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm bảo đảm thống nhất từ khi tiếp nhận đến khi có kết quả; theo dõi được vị trí lưu trữ, đơn vị quản lý và quá trình xử lý mẫu. Đồng thời, làm rõ yêu cầu về trách nhiệm cập nhật thông tin, quyền sử dụng, trao đổi và bảo mật dữ liệu.

Cục Quân y dự kiến trong quý IV/2026 sẽ khảo sát thực tế theo kế hoạch, thống nhất yêu cầu quản lý dữ liệu và hoàn thiện phương án phần mềm, hạ tầng; quý I/2027 xây dựng, dùng thử, lấy ý kiến để hoàn thiện phần mềm; quý II/2027 triển khai hệ thống, kết nối dữ liệu, hướng dẫn sử dụng; quý III/2027 nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn, bảo mật và tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu nhiệm vụ.