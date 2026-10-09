Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại cuộc gặp, hai đồng chí Bộ trưởng cùng nhấn mạnh, thời gian qua mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ quốc phòng-an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai nước đã tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, năng lượng, logistics, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng và hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia; các đơn vị chức năng hai bên đang tiếp tục chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027 giữa hai nước, trong đó tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai Bộ.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác giữa hai Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực; tiếp tục phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án chung, nhất là về tội phạm ma túy.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào, hai đồng chí Bộ trưởng nhất trí, thời gian tới lực lượng Công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác; tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan hai nước, xác lập chuyên án đấu tranh chung, cùng nhau điều tra các vụ án, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan hai nước, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, công nghệ cao.