Xã Khổng Lào (Lai Châu): Hoàn thành xuất sắc diễn tập phòng thủ dân sự

Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn: Chuẩn bị và thực hành ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Tình huống giả định là xảy ra cháy rừng tại bản Lang, xã Khổng Lào. Trưởng bản huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ chữa cháy. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, đám cháy lan rộng, địa hình phức tạp khiến việc chữa cháy vượt khả năng ứng phó của bản.

Quang cảnh khai mạc diễn tập.

Các lực lượng thực hành chữa cháy theo tình huống giả định.

Trước tình huống đó, UBND xã huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm, y tế, dân quân và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng tại chỗ chữa cháy. Các lực lượng thực hành khoanh vùng, phát đường băng cản lửa; sơ tán người dân, tài sản; bảo đảm hậu cần; tìm kiếm, cứu nạn, tiếp nhận và cấp cứu người bị nạn; tuần tra bảo vệ người dân, tài sản. Đồng thời, thực hành xác minh nguyên nhân, đánh giá hậu quả vụ cháy và xử lý vi phạm theo quy định.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.