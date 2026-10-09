Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm, tặng quà xã Tri Tôn dịp lễ Sene Đôn Ta

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm chùa Soài So.

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi và đồng bào Khmer đón lễ Sene ĐônTa đầm ấm, hạnh phúc.

Thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục có những bước phát triển khá toàn diện; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các vị trụ trì, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi và đồng bào Khmer trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà chùa Soài So.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng lễ Sene Dolta tại chùa Tà Pạ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà chùa Tà Pạ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong muốn các trụ trì, Hòa thượng, sư sãi tiếp tục phát huy tinh thần tình đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào Khmer.

Đồng thời tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chung sức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung, của đồng bào Khmer nói riêng.

Bên cạnh đó, vận động đồng bào ra sức lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội; cùng lãnh đạo và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Tri Tôn và tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer trên địa bàn xã Tri Tôn.