Tây Ninh:Thăm và chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Đoàn đã đến thăm chùa Hiệp Phước ở ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội; chùa Phum Ma ở ấp Thành Tân, xã Ninh Điền và chùa Svay Sát Rác ở ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị sư sãi và bà con Khmer; chúc đồng bào đón lễ Sen Dolta vui tươi, đầm ấm, an toàn và ý nghĩa.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các sư sãi chùa Svay Sát Rác ở ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

Đại tá Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, Sen Dolta là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu kính đối với ông bà, tổ tiên; góp phần gìn giữ và làm phong phú thêm những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm và tặng quà chúc mừng lễ Sen Dolta tại Chùa Hiệp Phước

Ghi nhận những đóng góp của các vị sư sãi và đồng bào Khmer đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, Đại tá Nguyễn Minh Tấn cho biết, với uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng, các vị sư sãi đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm và tặng quà chúc mừng lễ Sen Dolta tại chùa Phum Ma

Đồng thời quan tâm giáo dục, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, phát triển.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm và tặng quà chúc mừng lễ Sen Dolta tại chùa Svay Sat Rác

Đại tá Nguyễn Minh Tấn mong muốn trong thời gian tới, các vị sư sãi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc..