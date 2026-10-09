Lễ hội cà phê

Di sản Văn hóa thế giới Hội An, hay “Bảo tàng sống” Hội An là một bộ phận không thể tách rời trong không gian bảo tàng về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của thành phố di sản. Di sản này đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn vì lượng khách tham quan không ngừng tăng lên.