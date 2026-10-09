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Lễ hội cà phê

Lễ hội cà phê

Báo Sơn La
Gốc

Sau bao ngày mong đợi

Lễ hội cũng tới ngày

Trong niềm vui mê say

Bản mường vui trẩy hội.

Giữa Quảng trường Tây Bắc

Rộn rã bước chân người

Gian hàng say ánh mắt

Cùng nông sản muôn nơi.

Cà phê của quê tôi

Hương thơm của đất trời

Nhấp bờ môi một giọt

Say đắm chẳng muốn rời.

Bốn mươi năm bám đất

Vượt qua nhiều bão giông

Gian khó không nản lòng

Trải qua bao mùa rét.

Vững tin, bền chí thép

Áp dụng công nghệ xanh

Giữ môi trường trong lành

Tạo vị hương thơm mát.

Đồi cà phê xanh ngát

Giữa đại ngàn mênh mang

Ngọt ngào nghe em hát

Bỗng thấy lòng xốn xang.

Cà phê gieo nguồn lực

Thêm sức mạnh bản làng

Tự hào thương hiệu vàng

Cùng Sơn La cất cánh.

 Đỗ Thanh Huy (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/le-hoi-ca-phe-dmuOr1rDg.html