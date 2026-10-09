Lễ hội cà phê
Lễ hội cà phê
Sau bao ngày mong đợi
Lễ hội cũng tới ngày
Trong niềm vui mê say
Bản mường vui trẩy hội.
Giữa Quảng trường Tây Bắc
Rộn rã bước chân người
Gian hàng say ánh mắt
Cùng nông sản muôn nơi.
Cà phê của quê tôi
Hương thơm của đất trời
Nhấp bờ môi một giọt
Say đắm chẳng muốn rời.
Bốn mươi năm bám đất
Vượt qua nhiều bão giông
Gian khó không nản lòng
Trải qua bao mùa rét.
Vững tin, bền chí thép
Áp dụng công nghệ xanh
Giữ môi trường trong lành
Tạo vị hương thơm mát.
Đồi cà phê xanh ngát
Giữa đại ngàn mênh mang
Ngọt ngào nghe em hát
Bỗng thấy lòng xốn xang.
Cà phê gieo nguồn lực
Thêm sức mạnh bản làng
Tự hào thương hiệu vàng
Cùng Sơn La cất cánh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/le-hoi-ca-phe-dmuOr1rDg.html