Sẵn sàng cho Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026

Các đơn vị chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ II tại Quảng trường Tây Bắc.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” với chuỗi hoạt động phong phú diễn ra từ ngày 9 đến 13/10, như: Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu; cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”; Giải Marathon “Arabica Sơn La”; hội thảo khoa học về phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái; hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La; hội thi “Nhà nông đua tài”; các tour trải nghiệm vùng trồng, chế biến cà phê... Đặc biệt, tối 11/10 diễn ra chương trình nghệ thuật Concert “Giai điệu Arabica Sơn La”, kết hợp âm nhạc với quảng bá văn hóa và sản phẩm cà phê đặc trưng.

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, cho biết: Lễ hội là dịp quảng bá sản phẩm cà phê Arabica đặc trưng cũng như vùng đất, con người và tiềm năng du lịch của tỉnh Sơn La, đồng thời, tạo không gian kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Ban tổ chức kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị cà phê Arabica Sơn La.

Nhân viên Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B, tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị gian hàng trưng bày sản phẩm tại Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026.

Tại Quảng trường Tây Bắc, nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội, sân khấu trung tâm thiết kế quy mô lớn, kết hợp các yếu tố kiến trúc hiện đại với hình ảnh văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc. Hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên quần chúng tích cực tập luyện, chuẩn bị cho chương trình khai mạc.

Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái (Drone Light Art), dự kiến diễn ra 21 giờ 45 phút ngày 10/10. Đảm nhận vận hành chương trình Drone Light Art, bà Nguyễn Thu Giang, Giám đốc điều hành Công ty CP Truyền thông và Dịch vụ Pansy, thông tin: Đơn vị đã hoàn thành lập trình kịch bản bay, thiết kế hình ảnh trình diễn và kiểm tra hệ thống kỹ thuật. Với 500 thiết bị bay, chương trình tái hiện 15 hình ảnh nghệ thuật trên bầu trời, giới thiệu hành trình phát triển của cà phê Arabica Sơn La gắn với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Màn trình diễn hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho nhân dân và du khách.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 tại khu vực Quảng trường Tây Bắc hoàn thiện các gian hàng trưng bày với quy mô 240 gian hàng, của hơn 150 doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, sản phẩm chế biến và thiết bị phục vụ sản xuất.

Các doanh nghiệp, HTX từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tập kết hàng để trưng bày.

Tham gia hội chợ, Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các sản phẩm cà phê Robusta và máy móc, thiết bị chế biến, pha chế. Ông Đoàn Xuân Chiêu, Giám đốc điều hành Công ty, chia sẻ: Doanh nghiệp mong muốn quảng bá cà phê Robusta đặc sản, công nghệ chế biến sâu, đồng thời, tìm kiếm hợp tác với các đơn vị sản xuất cà phê Arabica tại Sơn La để phát triển chuỗi giá trị ngành hàng.

Tại khuôn viên Ao cá Bác Hồ, không gian triển lãm ảnh đẹp về cà phê Sơn La và cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup” đã được chuẩn bị. Cuộc thi thu hút 7 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chế biến cà phê tại Sơn La và thành phố Hà Nội tham gia. Bà Hoàng Thị Hường, Giám đốc Công ty TNHH Wecacha, thành phố Hà Nội, chia sẻ: Tham gia cuộc thi, đội ngũ của Công ty dành nhiều thời gian nghiên cứu phương pháp chiết xuất, nhằm làm nổi bật vị chua thanh, hậu vị ngọt đặc trưng của cà phê Arabica Sơn La. Qua cuộc thi, doanh nghiệp mong muốn giới thiệu đến người tiêu dùng những nét riêng về chất lượng, hương vị của sản phẩm cà phê vùng Tây Bắc.

Hướng về người trực tiếp sản xuất cà phê, hội thi “Nhà nông đua tài” diễn ra ngày 12/10, với sự tham gia của 8 đội, gồm 40 thành viên đại diện cho các vùng trồng cà phê trọng điểm. Từ 7 giờ, các đội tham gia phần thi “Nhà nông thông minh” và thực hành “Hái quả cà phê đúng kỹ thuật” tại vườn cà phê của Công ty CP Phúc Sinh Sơn La, bản Mạt, xã Chiềng Mung. Đến 19 giờ cùng ngày, các đội tranh tài ở phần thi “Lời chào nông dân” và “Nghe nông dân nói” tại sân khấu Quảng trường Tây Bắc. Hội thi là dịp để nông dân trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, thu hái và nâng cao chất lượng cà phê.

Vườn cà phê hữu cơ của Công ty CP Phúc Sinh Sơn La nơi diễn ra Hội thi Nhà nông đua tài cũng đã sẵn sàng cho hội thi.

Bên cạnh các hoạt động tại khu vực trung tâm, Ban tổ chức còn xây dựng các tour trải nghiệm vùng trồng, chế biến cà phê, kết nối với những điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 5 xã, phường vùng chuyên canh cà phê cùng Công ty CP Phúc Sinh Sơn La đã hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ đón khách.

Công ty CP Phúc Sinh Sơn La huy động 30 cán bộ, người lao động cùng 60 sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tham gia hỗ trợ các hoạt động. Ông Vũ Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh Sơn La, cho biết: Đến với khu trải nghiệm, du khách sẽ trực tiếp hái cà phê chín, tìm hiểu quy trình chế biến, thực hành rang xay và thưởng thức sản phẩm tại chỗ. Thông qua lễ hội, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục quảng bá thương hiệu Arabica Sơn La, mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư phát triển các dòng sản phẩm cà phê đặc sản, trà Cascara và cà phê sản xuất theo hướng hữu cơ.

Công ty Điện lực Sơn La đảm bảo hệ thống điện phục vụ các hoạt động lễ hội.

Góp phần tạo không khí sôi nổi cho lễ hội, Giải Marathon “Arabica Sơn La” đang được tích cực chuẩn bị. Đến 17 giờ ngày 8/10, đã có hàng trăm vận động viên đăng ký tham gia. Phục vụ nhân dân, du khách tham dự đêm khai mạc, Ban tổ chức dự kiến phát miễn phí gậy phát sáng từ 19 giờ 15 phút ngày 10/10 tại các cổng vào Quảng trường Tây Bắc, nhằm tạo hiệu ứng ánh sáng đồng bộ trong chương trình nghệ thuật. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, PCCC, y tế, vệ sinh môi trường và cung cấp điện. Công tác phối hợp, bố trí lực lượng phục vụ triển khai, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi.

VNPT Sơn La lắp đặt 6 trạm BTS khu vực Quảng trường Tây Bắc phục vụ lễ hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động của các cấp, ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 sẵn sàng chào đón nhân dân và du khách. Chuỗi hoạt động phong phú tại lễ hội hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sắc màu ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế, nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Arabica Sơn La, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cán bộ, công nhân kỹ thuật VNPT Sơn La kiểm tra hệ thống đường dây mạng.