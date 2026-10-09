Tích cóp 400 triệu đồng, cô gái Việt đưa bố mẹ khám phá 10 nước châu Âu

Bên tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp), Hải Yến cùng bố và chị gái cầm chiếc bánh kem nói lời chúc mừng sinh nhật mẹ. Khi bài hát Happy Birthday vang lên, nhiều du khách xung quanh vui vẻ hòa theo giai điệu, tạo nên bầu không khí ấm áp.

Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi châu Âu kéo dài một tháng của bốn thành viên trong gia đình. Để có hành trình ý nghĩa dành tặng bố mẹ, Hải Yến nỗ lực làm việc và tiết kiệm tiền suốt 2 năm.

Gia đình lựa chọn trang phục áo dài chụp ảnh tại nhiều địa điểm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Từ khi lên kế hoạch, tôi đã suy nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho mẹ tại Paris. Chuyến tham quan 10 nước châu Âu của cả nhà giống như một giấc mơ. Đến nay, mọi người vẫn chưa thể quên được những giây phút đáng nhớ trong suốt hành trình", Hải Yến nói với phóng viên.

Tiết kiệm 400 triệu đồng trong 2 năm

Hải Yến sinh ra trong gia đình có 2 chị em ở Bình Phước (cũ), nay là TP. Đồng Nai. Để nuôi hai con gái ăn học, bố mẹ phải tần tảo, chắt chiu từng đồng suốt nhiều năm. Với họ, chuyện du lịch nước ngoài là giấc mơ xa vời.

Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Khách sạn và dịch vụ ăn uống, cô gái tìm được công việc thực tập sinh kéo dài 1,5 năm tại Đan Mạch.

Bắt đầu làm việc ở Bắc Âu, Hải Yến sống ở vùng quê, sau đó chuyển đến TP. Copenhagen. Cô trải qua nhiều công việc như bồi bàn, trực điện thoại, phụ bếp...

Mỗi tuần, Hải Yến làm việc 37 giờ, được nghỉ 2 ngày. Cô nhận mức lương trước thuế khoảng 20.000 krone/tháng (70 triệu đồng - tính theo tỷ giá năm 2023). Sau khi trừ tiền nhà và thuế thu nhập cá nhân, cô nhận về khoảng 10.000 krone (35 triệu đồng).

"Công việc ở Đan Mạch không quá bận rộn nhưng đòi hỏi nhân viên phải linh hoạt, chủ động. Đồng nghiệp thân thiện, hướng dẫn nhiệt tình nên tôi hoà nhập rất nhanh", cô nhớ lại.

Chỉ có quỹ thời gian hơn một năm làm việc tại nước bạn, Hải Yến tận dụng những ngày nghỉ, tranh thủ khám phá các nước trong khối Schengel (khu vực bao gồm 29 quốc gia châu Âu cho phép di chuyển tự do). Đến Paris, đứng dưới chân tháp Eiffel lấp lánh ánh đèn, cô mơ ước đưa bố mẹ sang châu Âu du lịch. "Nhận ra châu lục này có quá nhiều cảnh đẹp, tôi mong muốn bố mẹ cũng có cơ hội ngắm nhìn những địa danh nổi tiếng của thế giới", cô nhớ lại.

Sau chuyến đi Pháp, Hải Yến bắt đầu vạch những bước đầu tiên kế hoạch đưa bố mẹ và chị gái tới châu Âu du lịch, dù trong tay chưa có tiền. Ban đầu, cô đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 100 - 150 triệu đồng. Với số tiền đó, Hải Yến dự tính đưa bố mẹ đi 2 - 3 quốc gia nổi tiếng ở châu Âu như Pháp, Ý, Thuỵ Sĩ...

Trong quá trình lên kế hoạch, cô gái mong muốn bố mẹ đến nhiều nước hơn. Cuối cùng, danh sách hành trình tăng lên 10 quốc gia, với chi phí khoảng 400 triệu đồng. Để biến ý tưởng thành hiện thực, Hải Yến phải thay đổi cách sống hằng ngày, với phương châm chi tiêu tiết kiệm. Mỗi tháng, sau khi trả tiền nhà, ăn uống và chi phí đi lại, phần còn lại được cô gái tiết kiệm cho chuyến đi. Các khoản không cần thiết như mua sắm quần áo, tụ tập bạn bè... được Hải Yến cắt giảm. Có những ngày, nữ nhân viên ăn tại nhà hàng nhằm tiết giảm chi phí.

Cả nhà chúc mừng sinh nhật mẹ của Hải Yến tại Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Do visa thực tập sinh không thể đưa bố mẹ sang châu Âu, Hải Yến cố gắng chuyển đổi sang visa làm việc và nhận mức lương cao hơn. "Tôi từ bỏ thói quen du lịch, mỗi tháng tiết kiệm được 20 - 25 triệu đồng. Nếu không tự tạo kỷ luật cho mình, gia đình sẽ không có cơ hội du lịch châu Âu", cô chia sẻ.

Ngày Hải Yến chia sẻ ý tưởng đưa cả nhà sang châu Âu tham quan, bố mẹ từ chối, sợ con gái tốn kém. Dù cô gái mong muốn được báo hiếu, vợ chồng không dám nghĩ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực.

Trong thời gian sống ở Đan Mạch, cô gái thường xuyên gọi điện về nhà trò chuyện với người thân. Hằng ngày, Hải Yến cập nhật kế hoạch chuyến đi, những thắng cảnh mà mình muốn đưa bố mẹ, chị gái đến tham quan. "Từ lo con gái tốn tiền, bố mẹ tôi dần quen với câu chuyện du lịch châu Âu. Sau một năm, cả nhà bắt đầu háo hức, mong chờ ngày lên đường", cô chia sẻ.

Theo kế hoạch ban đầu, gia đình sẽ khởi hành năm 2025. Do công việc không thuận lợi, Hải Yến phải lùi sang đầu năm 2026. Ngoài lo chi phí chuyến đi, lịch trình cũng được cô gái thiết lập một cách chi tiết.

Toàn bộ vé máy bay, tàu hoả, phòng ở đều được cô đặt trước khoảng nửa năm. "Nơi ở tôi lựa chọn với mức giá trung bình khoảng 2 - 3 triệu đồng/đêm. Ngoài tiêu chí sạch sẽ, yên tĩnh, tôi ưu tiên những nơi có bếp để cả gia đình có thể tự nấu ăn trong những ngày đồ ăn không hợp khẩu vị”, cô chia sẻ.

Chuyến đi đáng nhớ

Hành trình du lịch châu Âu của gia đình Hải Yến diễn ra hồi tháng 3/2026. Trước đó khoảng 6 tháng, cô lo thủ tục xin visa, may mắn, mọi chuyện đều suôn sẻ. Trong tổng chi phí 400 triệu đồng, tiền vé máy bay khứ hồi mỗi người khoảng 25 triệu đồng, còn lại là tiền ở và đi lại, ăn uống.

Trước ngày khởi hành, bố mẹ và chị gái của Hải Yến thấp thỏm, nhiều đêm không ngủ được. Cả 3 người lên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất, quá cảnh ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi đáp xuống Đan Mạch. Lưu trú tại Copenhagen 5 ngày, bốn thành viên đi tàu sang Thuỵ Điển chơi. Tiếp đó, cả đoàn bay đến Paris, rồi di chuyển sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, quay về miền Nam nước Pháp, sang thăm Monaco - đất nước giàu có hàng đầu thế giới. Điểm dừng chân tiếp theo là Ý, Thuỵ Sĩ và kết thúc ở Hungary.

"Cả nhà lưu trú mỗi nước khoảng 3 - 5 ngày. Tôi chọn những điểm đến và món ăn nổi tiếng nhất cho cả nhà trải nghiệm", Hải Yến cho biết. Ngoài lần cùng mẹ đón sinh nhật ở chân tháp Eiffel, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình là chuyến đi tới Monaco. Quốc gia này từ lâu nổi tiếng giàu có nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người và là nơi tập trung số triệu phú, tỷ phú cao hàng đầu hành tinh.

Theo Hải Yến, trong một lần đi dạo trên đường phố, cả gia đình bắt gặp một chiếc ô tô hạng sang, bóng loáng đỗ bên đường. Vì tò mò, mọi người tiến lại gần ngắm nghía. Chiếc xe bất ngờ phát tín hiệu cảnh báo khiến cô và người thân giật mình. "Chủ nhân chiếc xe nhanh chóng bước ra từ căn biệt thự gần đó. Ông chủ động mời bố lên xe trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong ít phút nhưng trở thành kỷ niệm rất đẹp của cả gia đình”, Yến kể.

Bố của Hải Yến được mời lên ngồi chiếc xe đắt tiền ở Monaco. Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Suốt một tháng, Hải Yến cùng bố mẹ và chị gái đặt chân tới tháp Eiffel, ngắm khung cảnh của tháp nghiêng Pisa hay tận hưởng vẻ đẹp như tranh của vùng nông thôn Thuỵ Sĩ. Chuyến đi diễn ra thuận lợi, không gặp sự cố ngoài ý muốn.

Trở ngại lớn nhất trong hành trình du lịch là sự khác biệt về khẩu vị ẩm thực. Ngoài những lần ăn ở nhà hàng, gia đình Hải Yến thường mua thực phẩm trong siêu thị, tự nấu đồ ăn tại nơi ở. "Do lịch trình bận rộn, chúng tôi lựa chọn nấu các món đơn giản như trứng rán, thịt kho, rau xào... Tôi không tính toán cụ thể chi phí cho từng bữa, vì muốn bố mẹ và chị gái ăn uống thoải mái nhất", cô gái nói.

Những ngày rong ruổi khắp các cung đường ở châu Âu, nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ, Hải Yến cảm thấy tự hào. Sau nhiều năm vất vả, ông bà thoả ước nguyện đi nước ngoài du lịch, có những giây phút thảnh thơi. “Lo toan từ lịch trình, lựa chọn địa điểm ăn uống... tôi nhận ra, mình đã trưởng thành hơn. Con gái có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ. Hai chị em muốn dành những điều tốt đẹp nhất để báo hiếu đấng sinh thành”, cô nói.

Trở về từ chuyến du lịch châu Âu, ông Nguyễn Văn Hiên (bố của Hải Yến) vẫn nhớ như in nhiều phong cảnh đẹp. Hai vợ chồng đặc biệt ấn tượng với kiến trúc cổ kính ở đấu trường La Mã tại Ý, các khu phố và quảng trường lát đá ở Pháp, Hungary...

Theo ông Hiên, hoàn cảnh gia đình không giàu có. Nhờ con gái biết tính toán, tiết kiệm nên cả nhà có một chuyến đi tuyệt vời. "Đặt chân đến châu Âu, vợ chồng tôi có cảm giác như đang bước vào một giấc mơ. Những khung cảnh trước đây chỉ nhìn thấy qua tivi hiện ra ngay trước mắt, rõ nét, chân thật và hoành tráng", ông nói.

Hiện, Hải Yến đã kết thúc thời gian làm việc tại Đan Mạch, trở về TP. HCM lập nghiệp. Chuyến đi vừa qua là động lực để cô gái tiết kiệm và nỗ lực hơn nữa, đưa bố mẹ đặt chân đến những vùng đất mới.