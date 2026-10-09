Tổ chức chương trình nghệ thuật '80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội'

Được biết, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026).

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình đưa khán giả trở lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình của lực lượng vũ trang Thủ đô, từ mùa Thu Cách mạng, những ngày Hà Nội kháng chiến, 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô đến chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình.

Chương trình bao gồm “Hà Nội đứng lên” khắc họa những dấu mốc lịch sử tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô. “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” tập trung làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ qua các thời kỳ và “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng” hướng tới hình ảnh một Thủ đô hòa bình, văn minh, hiện đại, được gìn giữ bằng trách nhiệm và sự cống hiến của lực lượng vũ trang cùng nhân dân.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ được trình diễn tại "80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội". Ảnh minh họa

Đáng chú ý, tham gia chương trình nghệ thuật có các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long và nhiều nghệ sĩ của Hà Nội. Những ca khúc quen thuộc như “Người Hà Nội”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Đi giữa lòng dân”, “Bài ca Hà Nội - Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vì nhân dân quên mình” sẽ được trình diễn kết hợp cùng múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên không gian vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, qua đó góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” còn là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân. Chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.