Gần 200 gian hàng, hơn 600 món ngon hội tụ tại Liên hoan Ẩm thực Xứ Thanh

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nhấn mạnh ẩm thực là một phần quan trọng làm nên bản sắc vùng đất và con người xứ Thanh, gắn liền với bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống của địa phương.

Với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”, liên hoan hướng tới trở thành sự kiện du lịch thường niên, góp phần giới thiệu tinh hoa ẩm thực các vùng miền, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, quảng bá và kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và lực lượng hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai mạc liên hoan.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tham quan gian hàng. Ảnh: XTDLTH

Năm nay, sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng, giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống và đặc sản OCOP của các xã, phường trong tỉnh. Tham gia liên hoan còn có các cơ sở đào tạo du lịch, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước và nước bạn Lào.

Gian hàng tham gia liên hoan của nước bạn Lào. Ảnh: HDU

Trong khuôn khổ chương trình, du khách có cơ hội theo dõi các màn trình diễn kỹ nghệ chế biến ẩm thực của nghệ nhân, đầu bếp; đồng thời tìm hiểu, thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng và khám phá sản phẩm địa phương.

Điểm nhấn của liên hoan là việc kết hợp quảng bá ẩm thực với giới thiệu văn hóa, con người và các sản phẩm du lịch. Tại không gian văn hóa các dân tộc xứ Thanh, du khách được tìm hiểu, trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Mường, Thái; thưởng thức ẩm thực truyền thống, xem trình diễn văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn và khám phá các sản phẩm thủ công.

Gần 200 gian hàng ẩm thực, đồ thủ công truyền thống...tham gia liên hoan. Ảnh: HDU

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, địa phương tổ chức tư vấn điểm đến, giới thiệu tuyến, tour và chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông năm 2026, qua đó tăng cường liên kết, mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm và thu hút du khách.

Đáng chú ý, các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan được livestream trên nền tảng số, mạng xã hội với sự tham gia của KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa ẩm thực xứ Thanh đến du khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan được livestream trên nền tảng số, mạng xã hội với sự tham gia của KOL, KOC. Ảnh: XTDLTH

Sau nghi thức cắt băng khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã tham quan không gian văn hóa, ẩm thực tại sự kiện. Liên hoan được kỳ vọng góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa và tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.