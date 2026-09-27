Lào thảm bại ở FIFA ASEAN Cup

Lào (áo trắng) khép lại vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -2.

Sau chiến thắng 3-1 trước Brunei ở trận ra quân, Lào bước vào cuộc đối đầu Hong Kong (Trung Quốc) với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, chênh lệch về chất lượng đội hình nhanh chóng được thể hiện. Đặc biệt, những cầu thủ nhập tịch bên phía Hong Kong (Trung Quốc) liên tục tạo ra khác biệt.

Lào gần như không thể triển khai thế trận trong hiệp một. Đội bóng của HLV Vladica Grujic chỉ kiểm soát 21% thời lượng bóng và thường xuyên phải lùi sâu chống đỡ. Ngược lại, Hong Kong liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Các cầu thủ gốc Brazil như Everton Camargo và Juninho hoạt động năng nổ, giúp đội chủ nhà tung tới 16 cú dứt điểm trong 45 phút đầu tiên.

Phút 13, Everton Camargo thực hiện đường tạt bóng vừa tầm để Sun Ming Him bật cao đánh đầu, mở tỷ số. Chưa đầy 20 phút sau, chính Camargo tạo nên khoảnh khắc cá nhân ấn tượng khi vượt qua ba cầu thủ Lào trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sau giờ nghỉ, Hong Kong (Trung Quốc) không giảm sức ép. Phút 55, cầu thủ mới nhập tịch Dudu tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng thứ ba, gần như định đoạt trận đấu. Dẫn trước với cách biệt lớn, Hong Kong (Trung Quốc) chủ động giảm nhịp độ.

HLV Roberto Losada lần lượt rút Camargo và Juninho khỏi sân. Lào có thêm thời gian kiểm soát bóng nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Đến phút 90+1, Hong Kong (Trung Quốc) hoàn tất chiến thắng 4-0 khi Matthew Orr thực hiện thành công quả phạt đền.

Ba điểm giúp Hong Kong vượt qua Lào để dẫn đầu bảng A Division 2 với lợi thế lớn trong cuộc đua vào chung kết. Ở lượt cuối, Hong Kong (Trung Quốc) gặp Brunei, trong khi Lào khép lại vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -2.