HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam dồn toàn lực để đánh bại Thái Lan

HLV Kim Sang-sik hướng đến chiến thắng trước Thái Lan. (Nguồn: VFF)

Chiều 28/9, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận quyết đấu với Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo VFF, vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đã phân tích đội tuyển Thái Lan qua băng hình. Bên cạnh đó, những trải nghiệm từ lần đối đầu hồi tháng 7 cũng giúp ĐT Việt Nam hiểu rõ hơn về điểm mạnh của đối thủ.

“Chúng tôi đã phân tích đối thủ thông qua băng hình. Trước đó, vào tháng 7, chúng tôi cũng đã từng đối đầu với đội tuyển Thái Lan nên biết rất rõ điểm mạnh của họ là gì và chúng tôi cần phải khai thác vào đâu. Các cầu thủ của chúng tôi cũng nắm rất rõ những điều này,” ông Kim Sang Sik chia sẻ.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết điểm mạnh đáng chú ý của đội tuyển Thái Lan chính là kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo ở tuyến tiền vệ.

“Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến tiền vệ của họ cũng chơi bóng rất sáng tạo, điều này có thể gây ra một chút khó khăn cho khâu phòng ngự của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích qua băng hình và thông qua các buổi tập, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai, tôi tin đội sẽ hóa giải tốt lối chơi của họ,” huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận định.

Về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng trận đấu với Thái Lan là cơ hội để đội tuyển Việt Nam hướng tới vị trí dẫn đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào chơi chung kết.

Ông Kim Sang-sik cho hay: "Trận đấu ngày mai với Thái Lan là một cơ hội tốt để chúng tôi có thể vươn lên vị trí dẫn đầu bảng, và tôi nghĩ đây là một trận đấu vô cùng quan trọng. Ngày mai, chúng tôi sẽ dồn toàn bộ sức lực trên sân cỏ để chuẩn bị tốt nhất và hướng tới một chiến thắng ở lượt trận thứ hai này."

Trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ đội tuyển Việt Nam sẽ chú trọng duy trì sự chặt chẽ trong hiệp một trước khi tìm kiếm cơ hội ở hiệp hai.

“Trong hiệp một, các cầu thủ sẽ duy trì cự ly đội hình và tính tổ chức chặt chẽ, sau đó ở hiệp hai sẽ tập trung khai thác các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để tạo ra cơ hội. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận dụng các cơ hội đó để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng,” huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định.

Xuân Son trở về Việt Nam

Đối đầu Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son không thể góp mặt do gặp phải chấn thương trong trận gặp Philippines ở ngày ra quân.

Xuân Son chia tay đồng đội để trở về nước điều trị chấn thương. (Nguồn: VFF)

Tiền đạo này cũng không thể đồng hành cùng đội tuyển trong phần còn lại. Tối 28/9, anh đã chia tay các đồng đội để trở về nước tiếp tục điều trị chấn thương.

Trước buổi tập chiều 28/9, trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Xuân Son phải chia tay đội tuyển.

“Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo CLB Nam Định. Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh,” huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Cùng với ông Kim Sang-sik, tiền vệ Nguyễn Hai Long cho rằng sự vắng mặt của tiền đạo này là tổn thất lớn đối với đội tuyển, nhưng toàn đội đã sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong chặng đường còn lại.

"Việc thiếu vắng Xuân Son là một sự mất mát rất lớn đối với đội tuyển và toàn đội cũng rất tiếc với chấn thương của Xuân Son. Nhưng ban huấn luyện sẽ tìm cách và sẽ có những giải pháp để đưa ra những sự thay thế cho vị trí Xuân Son để lại. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son," Hai Long khẳng định.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Trước trận cầu được mong đợi này, đội tuyển Việt Nam đang cùng có 3 điểm như Thái Lan nhưng tạm xếp sau đối thủ do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại./.