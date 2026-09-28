HLV Kim Sang-sik bất ngờ chỉ ra cách đánh bại tuyển Thái Lan

Chiều 28/9, tuyển Việt Nam đã có buổi tập để chuẩn bị cho màn so tài với Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik trước buổi tập chiều 28/9.

Đáng chú ý, trong cuộc tiếp xúc với truyền thông trước buổi tập, HLV Kim Sang-sik đã tiết lộ đấu pháp của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

“Chúng tôi có điểm mạnh ở nửa sau của trận đấu. Nửa đầu trận đấu các cầu thủ sẽ thi đấu theo đội hình đã thống nhất, nửa sau trận đấu sẽ tập trung vào tấn công, tập trung tận dụng khoảng không gian phía sau của đối phương, qua đó tạo được cơ hội ghi bàn.

Và chúng tôi sẽ cố gắng biến cơ hội thành bàn thắng để tiến tới chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Phát biểu này phần nào cho thấy ý đồ của chiến lược gia người Hàn Quốc trước màn so tài quan trọng với Thái Lan.

Thay vì chơi đôi công ngay từ đầu, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ ưu tiên giữ sự cân bằng trong hiệp một, hạn chế khả năng kiểm soát và sáng tạo của đối thủ.

Khi thể lực hai đội bắt đầu suy giảm, “Những chiến binh sao vàng” mới tăng tốc, tận dụng những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan để tổ chức tấn công.

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan đang dẫn đầu bảng B nhờ chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng thứ hai sau khi vượt qua Philippines với tỷ số 1-0.

Vì chỉ đội đứng đầu bảng mới có quyền vào chung kết, nên cuộc đối đầu trực tiếp giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan có ý nghĩa rất lớn tới cục diện bảng đấu.

HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Trận đấu với Thái Lan ngày mai là một cơ hội tốt và quan trọng để tuyển Việt Nam có thể đạt được vị trí nhất bảng. Chúng tôi sẽ bung hết khả năng và sức lực trong trận đấu ngày mai để có thể giành chiến thắng”.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan không còn xa lạ với nhau. Cách đây khoảng một tháng, hai đội gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2026 và đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng 4-2 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, lực lượng của tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup có nhiều thay đổi so với AFF Cup 2026. Những cầu thủ quan trọng như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Jaided hay Nicholas Mickelson đều góp mặt và điều này giúp họ mạnh hơn đáng kể.

“Từng cầu thủ của tuyển Thái Lan đều có kỹ năng cá nhân và kỹ thuật tốt, có thể nói là thuộc hàng đầu Đông Nam Á. Các cầu thủ tiền vệ Thái Lan có những lối chơi khá sáng tạo, điều này tạo sự khó khăn cho tuyến phòng ngự của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đã phân tích thông qua các video, và nếu chuẩn bị tốt cho các cầu thủ thông qua huấn luyện thì có thể ngăn chặn và đề phòng mối đe dọa từ phía họ”, HLV Kim Sang-sik nói.

Xuân Son dính chấn thương và lỡ hẹn với phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: V.A).

Dù vậy, trước khi bước vào trận đấu quan trọng này, tuyển Việt Nam lại đang gặp khó về lực lượng khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và sẽ nghỉ đến hết giải.

Nói về sự vắng mặt của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik tỏ ra tiếc nuối: “Đầu tiên tôi muốn chia sẻ một thông tin này trước. Xuân Son do chấn thương nên dự định sẽ quay về Việt Nam vào sáng sớm ngày mai.

Cá nhân tôi cũng cảm thấy rất đau lòng và đây cũng là một tổn thất lớn của cả đội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Nam Định nói riêng về sự cố này. Tôi cũng hy vọng Xuân Son sẽ điều trị tốt và sớm hồi phục, quay trở lại đội tuyển quốc gia với thể trạng tốt nhất”.

Ngoài Xuân Son, khả năng ra sân của Hoàng Đức cũng không chắc chắn do tiền vệ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik sẽ phải tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự, đặc biệt ở khu trung tuyến và hàng công.