Chủ nhà Indonesia suýt ôm hận trước tuyển Malaysia

Trận cầu tâm điểm của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Malaysia đã diễn ra đúng với sự chờ đợi của người hâm mộ Đông Nam Á. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ của khu vực, mà còn mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào chung kết khi chỉ đội đứng đầu bảng mới có quyền tranh chức vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia và Malaysia đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Đội chủ nhà tận dụng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả để liên tục gây sức ép, trong khi Malaysia đáp trả bằng những pha phản công tốc độ dựa trên kỹ thuật và khả năng phối hợp quen thuộc.

Indonesia chỉ chơi với 10 người từ hiệp 1 nhưng vẫn cầm hòa Malaysia 0-0, khiến cuộc đua vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên cực kỳ căng thẳng. Ảnh: Malaysia NT

Thế trận giằng co bất ngờ thay đổi ở phút 37. Thom Haye, một trong những ngôi sao quan trọng nhất của Indonesia, có pha phạm lỗi nguy hiểm với Arif Aiman trong tình huống đối phương đang bứt tốc. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với tiền vệ đang thi đấu tại châu Âu.

Tấm thẻ đỏ khiến Indonesia rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi phải chơi thiếu người trong hơn một giờ đồng hồ, bao gồm cả thời gian bù giờ. HLV John Herdman không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo thấp đội hình để bảo vệ khung thành. Indonesia gần như từ bỏ ý định kiểm soát bóng, tập trung tối đa cho nhiệm vụ phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Ở phía bên kia, Malaysia hiểu rằng đây là thời cơ vàng để giành chiến thắng. “Hổ Mã Lai” liên tục gia tăng sức ép với hàng loạt pha lên bóng ở hai cánh. Tuy nhiên, Malaysia lại thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống quyết định.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận hòa 0-0 đầy cảm xúc. Với Indonesia, đây chẳng khác nào một chiến thắng khi họ bảo toàn được 1 điểm dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu. Ngược lại, Malaysia có lý do để tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế hơn người để giành trọn 3 điểm.

Kết quả này khiến cuộc đua ở bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên vô cùng hấp dẫn. Indonesia và Malaysia cùng có 4 điểm sau hai lượt trận, đồng thời giữ nguyên cơ hội giành ngôi nhất bảng. Tấm vé vào chung kết vì thế sẽ được quyết định ở lượt đấu cuối cùng, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả một giấc mơ vô địch.