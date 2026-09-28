ASIAD 2026: Đội điền kinh tiếp sức 4x400m nam Việt Nam vào chung kết

Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Lê Ngọc Phúc hoàn thành lượt chạy với thành tích 3 phút 04 giây 17, về nhì sau đội tuyển Nhật Bản. Sau khi tổng hợp thành tích của hai lượt vòng loại, Việt Nam đứng thứ 6 trong số 8 đội giành quyền góp mặt ở chung kết.

Trần Đình Sơn cùng các đồng đội đã thi đấu khá tốt tại vòng loại

Thành tích tại vòng loại chưa phản ánh hết khả năng của các chân chạy Việt Nam. Hồi tháng 6, chính bộ tứ này từng giành HCV tại Giải tiếp sức châu Á 2026 với thành tích 3 phút 02 giây 60, nhanh hơn gần 2 giây so với thông số vừa đạt tại ASIAD.

Vì vậy, ở chung kết diễn ra tối 29.9, đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam có cơ sở để kỳ vọng vào một màn trình diễn tốt hơn.

Việc cạnh tranh huy chương sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng phân phối sức, phối hợp giữa các VĐV và duy trì tốc độ ở những lượt chạy cuối.

Trong ngày 28.9, điền kinh Việt Nam cũng tranh tài ở một số nội dung đáng chú ý. Đội 4x100m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ hoàn thành phần thi với thành tích 44 giây 28, xếp thứ 6/8 đội và không giành được huy chương.

Đội tiếp sức 4x400m nam được kỳ vọng sẽ tranh chấp huy chương ở chung kết vào tối 29.9

Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường về đích thứ 6 với thời gian 8 phút 57 giây 71.

Ngày 29.9, bên cạnh chung kết tiếp sức 4x400m nam, điền kinh Việt Nam còn đặt kỳ vọng vào chung kết tiếp sức 4x400m nữ.

Trước đó, Việt Nam đã giành HCĐ ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nhờ công Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc.

Kết thúc ngày thi đấu 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp.