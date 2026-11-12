Lãnh án vì hành xử côn đồ

Bị cáo Nguyễn Quang Hanh tại phiên tòa.

Tại đây, Hanh dùng thanh sắt đánh trúng đầu nạn nhân, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 37%. Ngày 11-11, TAND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Hanh về tội: “Giết người”. Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Hanh mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí đánh vào vùng đầu của nạn nhân là vị trí trọng yếu trên cơ thể đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, đe dọa tính mạng người bị hại. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hanh 12 năm tù về tội “Giết người”.