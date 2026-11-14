Tăng cường chống buôn lậu hàng giả, ổn định giá hàng hóa cuối năm

Theo kế hoạch, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. Chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ban Chỉ đạo các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng chuẩn bị cung cấp đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tăng cường lực lượng, thiết bị, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, vi phạm về niêm yết giá... nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dịp cuối năm, Tết Nguyên đán…

* Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương về kết quả công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026.

Những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng có quyền số lớn và các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng…; kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với biến động bất thường...

UBND các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; tổ chức dự trữ, cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá đột biến. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá...