Vì sao bộ phim ca nhạc 'Huy Bến xe' đăng trên YouTube lại bị công an điều tra?

Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp “đen”) cùng đồng bọn. Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Trong số này có Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, sinh năm 1973), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, sinh năm 1979) cùng nhiều người tham gia hoạt động nghệ thuật.

Phim ca nhạc có Hiệp “đen” đóng vai ông trùm

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, sinh năm 1979) là người tổ chức, đầu tư sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (còn gọi là Hào, sinh năm 1988) làm đạo diễn. Hai người cùng thống nhất ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Đáng chú ý, biết Nguyễn Tuấn Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời người này tham gia bộ phim với vai “ông trùm Hiệp đen”. Nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp cũng được sử dụng làm bối cảnh ghi hình.

Theo cơ quan điều tra, Hiệp đồng ý tham gia nhằm quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng, đồng thời rủ thêm nhiều người cùng xuất hiện trong phim.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Bộ phim có khoảng 40 - 50 người tham gia. Nội dung xuất hiện nhiều cảnh các nhóm sử dụng hình ảnh bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi hoàn thành, phim được đăng tải lên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Tấn Bo, Hoàng Mèo và những người liên quan giữ vai trò gì?

Trong số 11 người bị khởi tố, Trịnh Minh Tâm là người tổ chức, đầu tư sản xuất; Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập phim thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, sinh năm 1998) tham gia diễn xuất trong vai bạn gái của nhân vật Huy, đồng thời đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (sinh năm 1994) viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Hai diễn viên hài Tấn Bo và Hoàng Mèo cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án. Ngoài ra, danh sách các bị can còn có Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc), Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5), Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Đối với Nguyễn Ngọc Mãi, cơ quan điều tra khởi tố về cùng tội danh nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do người này đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 10 bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Theo cơ quan công an, việc điều tra không chỉ dừng lại ở những người trực tiếp xuất hiện trước máy quay mà còn làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải và phát tán sản phẩm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, bộ phim ca nhạc Huy Bến xe nằm trong hoạt động dàn dựng, quảng bá hình ảnh và khuếch trương thanh thế của Hiệp “đen” trên không gian mạng. Hiệp được mời đóng vai ông trùm, đồng ý tham gia và cho sử dụng địa điểm của mình làm bối cảnh quay phim. Sản phẩm sau đó được hoàn thiện và đăng tải lên YouTube. Vì vậy, cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của những người tham gia trong toàn bộ quá trình này theo dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.