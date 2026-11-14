Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar 19h ngày 14/11: Trận chung kết định đoạt ngôi vô địch

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Giải đấu: Lượt trận thứ ba, Giải giao hữu U23 quốc tế 2026.

Thời gian: 19h ngày 14/11/2026 (giờ Việt Nam).

Địa điểm: Sân vận động Pleiku, Gia Lai.

U23 Việt Nam chắc ở phòng ngự

U23 Việt Nam toàn thắng hai trận đầu: thắng U23 Thái Lan 3-0, sau đó thắng U23 Singapore 1-0. Với 6 điểm và hiệu số +4, đội đang dẫn đầu bảng, ghi 4 bàn và chưa bị thủng lưới.

Hệ thống phòng ngự chắc chắn, khả năng giữ cự ly đội hình, tổ chức giữa các tuyến cùng tinh thần thi đấu quyết liệt giúp đội có sự ổn định. Tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn cần cải thiện. Ở trận thắng Singapore, chủ nhà tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng chưa chuyển hóa được thành nhiều bàn thắng. Trước đối thủ có thể hình tốt và khả năng phản công đáng chú ý như Qatar, việc bỏ lỡ cơ hội có thể khiến Việt Nam gặp khó.

U23 Qatar còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu

U23 Qatar có 4 điểm sau hai lượt trận, gồm trận hòa U23 Singapore 0-0 và chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan. Khoảng cách 2 điểm khiến trận gặp Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với tham vọng đăng quang của đội.

Ở trận thắng Thái Lan, Qatar ghi cả hai bàn trong 18 phút đầu, cho thấy khả năng nhập cuộc chủ động và tận dụng tốt thời điểm đối thủ mất tập trung. Tuy vậy, hàng thủ của đội vẫn để lộ khoảng trống và chưa giữ được sự chắc chắn suốt trận.

Lịch sử đối đầu

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, U23 Qatar thắng 2, hòa 1, ghi 6 bàn và nhận 4 bàn thua. Tuy nhiên, tương quan hiện tại đã khác. U23 Việt Nam có phong độ tốt, lợi thế sân nhà và chỉ cần một trận hòa để bảo đảm chức vô địch.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức; Cao Hoàng Minh, Lê Văn Thuận, Nguyễn Bảo Long, Lê Văn Quang Duyệt; Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Minh Tâm.

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz; Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh; Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri; Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar; Noureldin Tamer H M Ibrahim.

Dự đoán

Qatar chắc chắn sẽ chơi quyết tâm để cạnh tranh ngôi đầu, nhưng U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định và tinh thần hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp. Với tính chất quyết định của trận đấu, chủ nhà có thể ưu tiên sự chắc chắn thay vì đẩy cao đội hình. Qatar buộc phải tìm chiến thắng nên hai đầu sân có thể xuất hiện khoảng trống.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-1 U23 Qatar.