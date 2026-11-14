Trưởng thôn Văn Trai đau đáu với sự bình yên của quê hương

Lấy kết quả công việc làm thước đo

Căn cứ vào tình hình thực tế của thôn, anh Thạo luôn trăn trở để có cách làm hiệu quả nhằm giúp người dân dễ tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Do vậy, từ khi nhận nhiệm vụ làm Trưởng thôn, anh luôn mong muốn đóng góp sức lực của mình để giúp cho quê hương luôn yên bình.

Trưởng thôn Văn Trai Lương Văn Thạo (ngồi bên trái) trao đổi thông tin với phóng viên. Ảnh: PV

Đặc biệt, thời gian qua khi xã Thường Tín bắt đầu cùng các đơn vị triển khai chi trả tiền GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, địa bàn đã xảy ra hàng loạt vụ tranh chấp quyền lợi chủ yếu là trong cùng gia đình. Việc tranh chấp giữa bố mẹ và con đẻ, giữa anh em ruột với nhau khi phân chia tài sản.

Xác định thôn có tới 70ha đất nông nghiệp của 800 gia đình nằm trong phạm vi GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Do đó, những tranh chấp sau khi thành viên trong gia đình nhận tiền chi trả sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các cá nhân là điều khó tránh khỏi. Anh Thạo và tổ hòa giải đã lập kế hoạch cụ thể đối với những gia đình có sự phức tạp.

Cụ thể, như vụ việc ông Trần Văn T. với hai em ruột là Trần Văn V. và Trần Văn X. ở xóm 2, thôn Văn Trai tranh chấp phần tiền GPMB đất đất nông nghiệp của mẹ đẻ. Câu chuyện từ việc ông T cứ nằng nặc đòi phần hơn do là anh cả phải lo nhiều việc trong gia đình và có công chăm sóc mẹ trước khi bà mất.

Do vụ việc có chiều hướng phức tạp, đặc biệt ba anh em không thống nhất được người ủy quyền đi nhận tiền khi UBND xã chi trả theo quy định, nguy cơ làm chậm tiến độ giải ngân. Do đó, anh Thạo đã chủ động cùng tổ hòa giải thống nhất nội dung, hướng dẫn để một trong ba anh em được ủy quyền nhận tiền rồi tiến hành chia đều tiền cho cả ba anh em ngay tại buổi chi trả.

Còn với vụ anh em ruột nhà ông Nguyễn Văn K. và hai người em là Nguyễn Văn T. và Nguyễn Văn H. ở xóm 3 bất đồng quan điểm từ nhiều năm trước nên thường xuyên gây mất ổn định tình hình cho xóm. Do vậy, anh Thạo đã bàn bạc với tổ hòa giải quyết tâm áp dụng các biện pháp hóa giải tình cảm anh em nhà ông K.

Để hòa giải vụ việc này, anh Thạo đã đến tuyên truyền, vận động nhiều giờ đồng hồ riêng từng cá nhân để anh em đồng thuận, thống nhất bố trí hoàn thiện thủ tục giao ủy quyền theo quy định cho một trong ba anh em đến nhà văn hóa thôn nhận tiền chi trả GPMB đất nông nghiệp của bố đẻ (đã chết) liên quan đến dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Ngay sau khi hoàn thành việc nhận tiền, anh Thạo cùng tổ hòa giải tiến hành gặp trực tiếp cả ba anh em và làm trọng tài để chia đều tiền như đã thống nhất. Nhờ đó, nhiều tháng nay tình cảm của ba anh em nhà ông K. đã dẫn bình ổn trở lại, không còn phức tạp như trước. Đây là hai trong số nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền lợi đã được hóa giải tại thôn Văn Trai thời gian qua.

Lắng nghe tâm tư của người dân

Anh Thạo tâm sự, phải là người trong cuộc mới hiểu hết được những cái khó trong việc vận động và hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường của người dân địa phương vùng nông thôn, nhất là vùng đang có tốc độ đô thị hóa nhanh như ở xã Thường Tín hiện nay.

Đôi khi, mâu thuẫn xảy ra chỉ vì lời ăn tiếng nói chưa vừa lòng nhau, hay là những khúc mắc trong gia đình với lý do ban đầu rất đơn giản nhưng sau lại thành phức tạp; có những vụ việc nguyên do chỉ vì quan niệm sống, thói quen sinh hoạt khác biệt nhau giữa các thế hệ trong cùng gia đình; hàng xóm láng giềng vì những tranh chấp nhỏ mà không giữ được bình tĩnh.

Khi xảy ra vụ việc liên quan hoặc có đơn đề nghị, không quản ngại bất cứ thời gian nào, anh Thạo kịp thời tiến hành họp các thành viên trong tổ, phân tích tình hình, tìm ra lý do nguyên nhân của từng vụ việc rồi phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đến gia đình làm công tác tư tưởng, giải thích, vận động, hòa giải.

Những ngày này, Trưởng thôn Văn Trai Lương Văn Thạo luôn chủ động hỗ trợ người dân trong công tác di chuyển mộ chí ra khỏi phạm vi thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh: PV

Nhận xét về anh Thạo, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết, quá trình hòa giải, anh Thạo luôn kiên trì, tôn trọng và lắng nghe tâm tư của người dân, giải thích vụ việc có lý, có tình trên cơ sở quy định của pháp luật. Trường hợp khó, anh nhờ đến người lớn tuổi, là trưởng các chi, ngành trong dòng họ để can thiệp, có tiếng nói tác động đến con cháu.

Nhờ vậy các vụ tranh chấp, mâu thuẫn cơ bản được giải quyết. Với các trường hợp liên quan đến tranh chấp lĩnh vực đất đai thì anh cùng tổ hòa giải đi thực tế, tìm hiểu bản đồ địa chính, đối chiếu sổ đỏ của các bên, tham khảo ý kiến chuyên môn của cán bộ địa chính để xác định vấn đề rồi mời các bên đến nhà văn hóa thôn để hóa giải vụ việc. Với sự quyết tâm của anh Thạo trong giải quyết các vụ việc đã giúp thôn Văn Trai ngày một bình yên.