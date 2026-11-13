Kim Soo Hyun bị yêu cầu bồi thường 1,1 tỷ won

Vào ngày 13/11, truyền thông đưa tin Tòa án Quận Suwon đã đưa ra phán quyết có lợi một phần cho công ty thực phẩm chức năng FromBIO trong vụ kiện chống lại nam diễn viên Kim Soo Hyun. Sau khi ký hợp đồng mời nam diễn viên làm gương mặt đại diện thương hiệu vào năm 2024, FromBIO đã khởi kiện anh vào tháng 5/2025, với lập luận rằng, những tranh cãi xoay quanh đời tư của anh đã gây tổn hại đến hình ảnh thương hiệu và dẫn đến các khoản thua lỗ. Tranh cãi này bắt nguồn từ những cáo buộc cho rằng, Kim Soo Hyun từng hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Mặc dù phía Kim phủ nhận các cáo buộc và khẳng định rằng, cả hai chỉ hẹn hò sau khi cô đã trưởng thành, hai bên vẫn tranh cãi tại tòa về việc liệu lùm xùm này có vi phạm điều khoản trong hợp đồng, vốn yêu cầu Kim Soo Hyun phải duy trì những chuẩn mực ứng xử nhất định hay không.

Phía đại diện của nam diễn viên đã phản bác, lập luận rằng những cáo buộc chưa được kiểm chứng hoặc các bản tin mang tính suy đoán đơn thuần không đủ cơ sở để xác định hành vi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, tòa án cuối cùng đã ra phán quyết buộc Kim cùng các bị cáo khác phải liên đới bồi thường cho công ty FromBIO số tiền khoảng 1,16 tỷ won (khoảng hơn 21 tỷ đồng), cộng với tiền lãi, đồng thời phải chi trả 30% án phí.

Phán quyết này được đưa ra chỉ hai tháng sau khi vụ việc liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Trẻ em – vốn do gia đình Kim Sae Ron và Kim Se Ui (CEO của Viện Nghiên cứu Garosero) khởi kiện nhắm vào Kim Soo Hyun, chính thức khép lại vào tháng 9/2026. Hiện tại, bản thân Kim Se Ui cũng đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử sau khi bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc lan truyền thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun.