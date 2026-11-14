Thu hồi toàn quốc một lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml của Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nguyên nhân được xác định là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện sau khi đơn vị này nhận được Công văn số 6851/SYT-NVD ngày 29/10/2026 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, kèm Phiếu kiểm nghiệm số 978 ngày 21/10/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cùng các hồ sơ liên quan.

Cụ thể, lô sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi có tên Nước muối sinh lý SATBB, dạng chai 550ml. Trên nhãn sản phẩm ghi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, số lô DL-069, ngày sản xuất 5/6/2026 và hạn sử dụng đến ngày 5/6/2028.

Ảnh minh họa.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời là cơ sở sản xuất, là Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội; địa điểm sản xuất tại thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Trước đó, mẫu sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy tại Nhà thuốc Hiên Toàn, địa chỉ ki-ốt 13-14 chợ Ga Vinh, đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Trên cơ sở kết quả này, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc toàn bộ lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB chai 550ml nêu trên.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Dược đề nghị thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại hàng cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt yêu cầu. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/12/2026.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi trong quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm.

Cơ quan này cũng phải kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý vi phạm nếu phát hiện và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/12/2026.