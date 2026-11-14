Kiên trì hành trình tìm kiếm thông tin liệt sĩ

ĐBP - Để đưa hài cốt liệt sĩ về với đồng đội, gia đình, trước hết phải tìm được nơi các liệt sĩ đã hy sinh và an táng. Từ việc rà soát, thu thập đến tiếp nhận, phân tích, xác minh thông tin, các lực lượng chức năng kiên trì lần tìm dấu tích, từng bước xác định vị trí mộ liệt sĩ, tạo cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập.

Trung tuần tháng 10, chúng tôi cùng Trung tá Đào Xuân Trường, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đến bản Nặm Chan, xã Nà Tấu xác minh thông tin về mộ liệt sĩ. Tham gia chuyến đi có cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã, đại diện chính quyền địa phương và người dân am hiểu địa bàn.

Ông Giàng A Lư cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ cho lực lượng chức năng.

Người cung cấp thông tin là ông Giàng A Lư, năm nay đã 102 tuổi. Trí nhớ không còn nguyên vẹn, những gì ông Lư nhớ được là dấu tích về một ngôi mộ của bộ đội có tấm bia làm bằng tre, cách bản chừng 6km đường rừng. Từng chi tiết dù nhỏ đều được Trung tá Đào Xuân Trường kiên nhẫn hỏi rõ, ghi chép cẩn thận. “Từ những thông tin ban đầu, chúng tôi phải tổ chức xác minh nhiều lần trước khi tiến hành khảo sát thực địa. Bởi địa hình rừng núi phức tạp, qua nhiều năm, cảnh quan có thể thay đổi, thông tin về vị trí mộ cũng dễ bị sai lệch. Vì vậy, mỗi nguồn tin đều phải được phân loại, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu và xác minh qua nhân chứng, người dân địa phương. Khi có căn cứ xác định khu vực nghi có mộ liệt sĩ, lực lượng chức năng mới tổ chức khảo sát thực địa, khoanh vùng phạm vi tìm kiếm”, Trung tá Đào Xuân Trường cho hay.

Sau những lần xác minh, đoàn bắt đầu hành trình vào khu vực được cho là nơi an táng liệt sĩ. Hơn 5km đường rừng được vượt qua bằng xe máy theo những lối mòn men qua nương, xuyên rừng. Đoạn đường còn lại, các thành viên tiếp tục đi bộ qua địa hình đồi núi. Giữa những tán cây rậm rạp, dấu tích ngôi mộ dần hiện ra. Các chiến sĩ cẩn thận phát quang cây bụi, dọn cỏ xung quanh, tỉ mỉ kiểm tra từng dấu hiệu còn sót lại để ghi nhận, phục vụ công tác xác minh.

Nhiều lần tham gia xác minh thông tin, khảo sát thực địa, ông Quàng Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Tấu cho biết: Địa phương có vai trò quan trọng trong việc cung cấp, kết nối và xác minh các nguồn tin về liệt sĩ. Chúng tôi tập trung rà soát trong nhân dân, nhất là người cao tuổi, cựu chiến binh và những người am hiểu địa bàn để thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Với những nguồn tin được cung cấp, chúng tôi phối hợp với các lực lượng gặp gỡ nhân chứng, trực tiếp đến thực địa kiểm tra, đối chiếu, từng bước xác định khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.

Việc tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Đến nay, tỉnh đã tổ chức khảo sát, xác minh tại 5 khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ thuộc địa bàn các xã: Mường Pồn, Tuần Giáo, Quài Tở, Thanh Nưa và phường Điện Biên Phủ. Cùng với công tác xác minh, tỉnh tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập với sự tham gia của 225 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng được huy động, trong đó 146 bộ đội thường trực và 79 người thuộc lực lượng huy động.

Phía sau mỗi khu vực được khảo sát, mỗi vị trí được khoanh vùng là quá trình thu thập, kiểm chứng thông tin kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt, ở những địa bàn rừng núi, thông tin thường được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhân chứng ngày càng ít, địa hình và cảnh quan đã có nhiều thay đổi, khiến việc xác định chính xác vị trí an táng càng thêm khó khăn.

Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quá trình khảo sát, xác minh và tìm kiếm được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, có sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Mỗi địa điểm sau khi được xác minh đều ghi nhận, đánh dấu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai quật, quy tập. Đây cũng là khâu quan trọng nhằm hạn chế việc tìm kiếm tràn lan, bảo đảm lực lượng, phương tiện và thời gian được tập trung đúng khu vực có căn cứ thông tin.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang được triển khai bằng sự cẩn trọng và trách nhiệm của nhiều lực lượng. Thu thập và xác minh chính xác từng thông tin không chỉ mở thêm cơ hội tìm thấy hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần đưa các anh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.