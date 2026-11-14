Quảng Ninh tăng cường kiểm soát thị trường thuốc, mỹ phẩm

Mua bán thuận tiện qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận nhiều loại thuốc, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa cũng đặt ra nhiều thách thức khi xuất hiện tình trạng giả mạo nhãn hiệu, bao bì, xuất xứ, quảng cáo không đúng công dụng sản phẩm.

Để phòng ngừa vi phạm, đầu tháng 10/2026, Công an phường Việt Hưng (Quảng Ninh) đã kiểm tra 49 cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn. Nội dung tập trung vào điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; rà soát thuốc có dấu hiệu giả mạo, kém chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành.

Lực lượng công an đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định về bán thuốc theo đơn, quản lý thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt và ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Móng Cái 1 kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dược tại cơ sở trên địa bàn (Ảnh: Phường Móng Cái 1).

Tại phường Móng Cái 1, địa phương hiện có 52 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã kiểm tra 12 cơ sở, giải quyết 2 vụ việc phản ánh của công dân, xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở với tổng số tiền 128 triệu đồng. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện hoạt động, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc chấp hành quy định trong kinh doanh dược.

Ở cấp ngành, Sở Y tế Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu thông trên thị trường.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Y tế đã kiểm tra, hậu kiểm 165 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 33 cơ sở với tổng số tiền 743 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện hoạt động khám, chữa bệnh, quy định về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Cùng với đó, ngành Y tế đã giám sát 652 cơ sở, lấy 855 mẫu, gồm 679 mẫu thuốc, 53 mẫu mỹ phẩm và 123 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong số 816 mẫu đã hoàn thành kiểm nghiệm, 100% đạt yêu cầu chất lượng. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện vụ việc buôn bán thuốc giả quy mô lớn trên địa bàn.

Dù vậy, nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng được tiêu thụ qua các kênh trực tuyến vẫn cần được cảnh giác, nhất là khi việc xác minh tài khoản kinh doanh, nguồn gốc sản phẩm và nội dung quảng cáo không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Ngày 19/10/2026, Bộ Y tế ban hành Công văn số 7863/BYT-QLD yêu cầu các địa phương tăng cường đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế. Trọng tâm là rà soát địa bàn, kho hàng, trung tâm phân phối, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tài khoản thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm.

Các hành vi cần tập trung xử lý gồm giả mạo nhãn hiệu, bao bì, xuất xứ; quảng cáo sai sự thật về thành phần, công dụng, chất lượng sản phẩm và kinh doanh hàng hóa vi phạm trên mạng xã hội. Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mã định danh, tem điện tử, mã QR để kiểm soát hàng hóa.

Tại Quảng Ninh, Sở Y tế đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dược, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh kết nối, liên thông thông tin phục vụ quản lý nguồn gốc, xuất xứ thuốc. Công tác cập nhật, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm theo chỉ đạo của Cục Quản lý dược được thực hiện thường xuyên.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Y tế đã thông báo đối với 8 mặt hàng thuốc, dược liệu và 1.316 mặt hàng mỹ phẩm; thông báo thu hồi 2.827 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm và 117 giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Các thông tin này giúp cơ sở kinh doanh rà soát, kịp thời ngừng lưu hành sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Sở Y tế cũng duy trì đường dây nóng 0966.631.313 để tiếp nhận phản ánh về thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc; phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và chính quyền địa phương xác minh, xử lý thông tin vi phạm.

Việc kết hợp kiểm tra trực tiếp, hậu kiểm, kiểm nghiệm và quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc góp phần tăng cường kiểm soát thị trường, hạn chế nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.