Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Các đại biểu và đông đảo người dân tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 dự và chỉ đạo hội thi. Tham gia hội thi có đại diện công đoàn cơ sở các đoàn kinh tế - quốc phòng, Bệnh viện Quân dân y 16 thuộc Binh đoàn 16 và Liên đoàn Lao động TP Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và Nhân dân; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường gắn bó giữa đơn vị với Nhân dân trên địa bàn.

Các đội tham gia phần thi kiến thức pháp luật với các nội dung về pháp luật như: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật đất đai; các nghị định, thông tư về pháp luật liên quan

Các đội tranh tài ở hai phần thi: kiến thức pháp luật; chào hỏi và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. Nội dung tập trung vào những quy định gắn với đời sống, lao động, sản xuất như: pháp luật về lao động và công đoàn; quyền, nghĩa vụ của người lao động; an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tội phạm và bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; đất đai; dân tộc, tôn giáo; phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội xây dựng những tình huống gần gũi về tranh chấp lao động, tảo hôn, hôn nhân và gia đình, bảo vệ rừng, sử dụng mạng xã hội… Qua đó, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cách xử lý đúng quy định của pháp luật, giúp người xem dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tế.

Binh đoàn 16 và các đơn vị trao quà tặng cho hội viên phụ nữ và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Tân

Trong khuôn khổ hội thi, Ban Phụ nữ Quân đội đã trao quà tặng cho Trường Mầm non Hoa Sim (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720, Binh đoàn 16) với tổng trị giá 10 triệu đồng; Binh đoàn 16 và các đơn vị, doanh nghiệp đã trao quà tặng cho đoàn viên công đoàn, người lao động, hội viên phụ nữ và bà con có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, các đoàn kinh tế - quốc phòng tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cho bà con trên địa bàn xã Quảng Tân

Cùng với đó, Binh đoàn 16 tổ chức trưng bày sách, báo, bố trí “Góc pháp luật” để cán bộ, đoàn viên, người lao động và Nhân dân đọc, trao đổi, nhận tài liệu miễn phí. Các đoàn kinh tế - quốc phòng tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và vật dụng gia đình cho đoàn viên công đoàn, người dân có hoàn cảnh khó khăn.