Xã Chương Dương phát động phong trào toàn dân rèn luyện thể dục, thể thao năm 2026

Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương Nguyễn Trọng Đô phát động phong trào. Ảnh: PV

Phát động phong trào tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Đô, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh vai trò của việc rèn luyện thể dục, thể thao đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đồng chí kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, điều kiện và thể trạng của bản thân, duy trì tập luyện thường xuyên, từng bước đưa thể dục, thể thao trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày.

Để phong trào phát triển sâu rộng, xã Chương Dương chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc rèn luyện thể chất; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; duy trì và phát triển các câu lạc bộ thể thao, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có và huy động các nguồn lực xã hội hóa; qua đó, tạo điều kiện để người dân ở nhiều lứa tuổi có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao phù hợp, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, không khí sôi nổi tiếp tục được lan tỏa qua các hoạt động thể thao, văn hóa quần chúng. Giải cầu lông lãnh đạo xã thu hút sự tham gia giao lưu, thi đấu; màn đồng diễn dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mang đến không khí vui tươi, khỏe khoắn; trong khi hội thi kéo co do Đoàn Thanh niên xã tổ chức tạo nên sự hào hứng, cổ vũ tinh thần đoàn kết và phối hợp giữa các đội tham gia.

Nhiều hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi với sự tham gia đông đảo của các đơn vị. Ảnh: PV

Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần đưa phong trào thể dục, thể thao đến gần hơn với đời sống cộng đồng, khuyến khích người dân tích cực tham gia rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thông qua lễ phát động, xã Chương Dương hướng tới xây dựng thói quen vận động thường xuyên trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư; từng bước phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần hình thành cộng đồng năng động, khỏe mạnh và đoàn kết.