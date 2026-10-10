Việc làm tại phần lớn các bang của Đức tiếp tục suy giảm

IAB, có trụ sở tại Nürnberg, cho rằng trong số 16 bang của Đức, chỉ có ba bang dự kiến ghi nhận mức tăng việc làm nhẹ. Cụ thể, Berlin tăng 0,7%, Brandenburg và Lower Saxony (Niedersachsen) cùng tăng 0,1%. Tại 13 bang còn lại, số lượng việc làm được dự báo giảm.

Saarland được dự báo chịu mức giảm mạnh nhất, 1,3%, tiếp đến là Thuringia (Thüringen) với 0,7%. Bremen và Saxony-Anhalt (Sachsen-Anhalt) cùng ghi nhận mức giảm 0,6%.

Xét về tỷ lệ thất nghiệp hiện nay, Bremen đứng đầu cả nước với 11,3%, trong khi Bavaria (Bayern) có tỷ lệ thấp nhất, ở mức 4,1%.

Theo các chuyên gia, những nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này liên quan đến biến động nhân khẩu học. Lực lượng lao động sẵn có ngày càng thu hẹp khi thế hệ sinh ra sau chiến tranh, thời điểm có tỷ lệ sinh cao, bước vào tuổi nghỉ hưu, trong khi số lao động nước ngoài đến Đức giảm.

Chuyên gia Anja Rossen thuộc IAB nhận định: “Bất chấp triển vọng kinh tế được cải thiện, thị trường lao động tại các khu vực vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều trên diện rộng”.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tình hình đặc biệt bất lợi tại những khu vực phụ thuộc nhiều vào thị trường lao động công nghiệp. Ngành chế tạo của Đức hiện phải đối mặt với những vấn đề cơ cấu nghiêm trọng, gây sức ép lên nhu cầu tuyển dụng.

Dự báo của IAB cho thấy sự phục hồi kinh tế chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy giảm việc làm trên diện rộng tại Đức. Bên cạnh những khó khăn cơ cấu của ngành công nghiệp, tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa dân số và nguồn nhân lực nhập cư giảm tiếp tục là những thách thức đối với thị trường lao động nước này./.