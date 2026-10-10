Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tri ân doanh nghiệp đồng hành vì người lao động

Tham dự chương trình có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 32 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: T.L

Doanh nghiệp là động lực quan trọng tạo việc làm,

bảo đảm an sinh xã hội

Nghệ An hiện có hơn 15.500 doanh nghiệp với trên 350.000 lao động; nhu cầu tuyển dụng trong năm 2026 ước trên 90.000 người. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, tỉnh có 32 doanh nghiệp sử dụng trên 1.000 lao động. Hoạt động ổn định của những doanh nghiệp này không chỉ góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của hàng nghìn công nhân và sự ổn định của quan hệ lao động trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: T.L

Theo đồng chí Kha Văn Tám, trong bối cảnh doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, vốn, đơn hàng, công nghệ, chuyển đổi số, năng suất và chất lượng, việc duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm tiền lương, chế độ và việc làm cho người lao động là nỗ lực đáng trân trọng. Đằng sau sự ổn định của mỗi doanh nghiệp là trách nhiệm, tâm huyết và những quyết định khó khăn của đội ngũ lãnh đạo.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng bày tỏ cảm ơn các doanh nghiệp đã lựa chọn Nghệ An làm địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động và tích cực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.L

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm không chỉ đến tiền lương mà còn chú trọng an toàn lao động, phúc lợi, đời sống tinh thần, đào tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho công nhân. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn trong đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đã góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.

Gắn chăm lo người lao động với phát triển doanh nghiệp bền vững

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hiện quản lý 785 công đoàn cơ sở, với 159.768 đoàn viên, người lao động. Trong đó, có 583 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, với 136.458 đoàn viên. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời, đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: T.L

Theo đồng chí Kha Văn Tám, chăm lo, bảo vệ người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là hai mục tiêu đối lập, mà có mối quan hệ chặt chẽ, cùng hướng tới sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện duy trì, mở rộng việc làm và nâng cao thu nhập; ngược lại, người lao động có kỹ năng, trách nhiệm và gắn bó sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vì vậy, tổ chức Công đoàn cần thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động và người sử dụng lao động; chủ động lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân, đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát doanh nghiệp và người lao động; nâng cao năng lực công đoàn cơ sở trong đối thoại, thương lượng, tư vấn pháp luật, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và trách nhiệm trong công việc.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: T.L

Tổ chức Công đoàn cũng sẽ tăng cường phối hợp với doanh nghiệp nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tin tưởng, với trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân, sự đồng hành của người lao động và tổ chức Công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển ổn định, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.

Chương trình “Tọa đàm, gặp mặt tri ân doanh nghiệp vì người lao động” là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu chung: Bảo đảm quyền lợi người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.L

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời tri ân và chúc mừng tốt đẹp tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang đóng góp cho sự phát triển của Nghệ An.