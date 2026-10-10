Hơn 44,4 tỷ đồng chăm lo cho người lao động các Khu công nghiệp khu vực Hà Nam

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Công tác công đoàn, Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp khu vực Hà Nam (cũ) và đông đảo công nhân lao động.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Công đoàn Khu công nghiệp và các công đoàn cơ sở đã chủ động triển khai nhiệm vụ, hướng hoạt động về cơ sở, chú trọng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Hiện nay, Ban Công đoàn Khu công nghiệp phụ trách 575 công đoàn cơ sở tại 18 khu công nghiệp, với 193.153 đoàn viên. Công tác đối thoại, thương lượng tập thể tiếp tục được quan tâm. Có 399 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động; 301 đơn vị có Thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực, nhiều thỏa ước có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Qua 5 hội nghị “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói”, Ban Công đoàn Khu công nghiệp tiếp nhận, tổng hợp 79 ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách, pháp luật lao động, chế độ tại doanh nghiệp và an ninh, trật tự trong khu công nghiệp.

Hoạt động chăm lo được triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán, 106.023 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo tại cơ sở, tổng kinh phí hơn 44,4 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức 74 “Bữa cơm Công đoàn” cho 38.872 đoàn viên, tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Công tác xây dựng tổ chức có chuyển biến tích cực, thành lập mới 65 công đoàn cơ sở, phát triển 38.574 đoàn viên; 418 Chủ tịch Công đoàn cơ sở mới được bầu được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp công đoàn trong các khu công nghiệp khu vực Hà Nam tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quan hệ lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, xây dựng các Tổ công đoàn số và chuẩn bị hoạt động chăm lo Tết năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn kỹ năng sử dụng VNeID và cổng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ công đoàn cơ sở, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tiếp cận các tiện ích số.