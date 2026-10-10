Chủ tịch Reliance Industries Mukesh Ambani: Khối tài sản 88 tỷ USD và chiến lược kinh doanh đúc kết từ những cuốn sách

Tư duy đa ngành từ tác phẩm tiểu sử và sự tương đồng với Bill Gates

Tập đoàn Reliance Industries ghi nhận dấu ấn phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt trận kinh doanh, bao gồm dầu khí, hóa dầu, viễn thông, bán lẻ, truyền thông và dịch vụ tài chính. Sự đa dạng trong hệ sinh thái doanh nghiệp có sự tương đồng lớn với thói quen tiếp nhận tri thức của người đứng đầu. Trong một cuộc trao đổi diễn ra vào năm 2024, Chủ tịch Mukesh Ambani cho biết bản thân duy trì việc đọc cùng lúc 5 đến 6 cuốn sách ở nhiều thể loại khác nhau.

Vị doanh nhân này đánh giá Walter Isaacson là tác giả yêu thích nhất, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh đến cuốn tiểu sử Leonardo da Vinci. Tác phẩm này sử dụng hàng nghìn trang ghi chép để khắc họa một cá nhân có sự quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, giải phẫu và tự nhiên. Nội dung sách truyền tải thông điệp về khả năng quan sát, sự tò mò và năng lực kết nối các lĩnh vực chuyên môn là yếu tố quan trọng tạo nên sự vượt trội.

Tác phẩm tiểu sử Leonardo da Vinci cũng là cuốn sách được nhà sáng lập Microsoft Bill Gates đặc biệt yêu thích. Điểm chung này đưa tác phẩm trở thành một trong số ít những ấn phẩm được hai vị tỷ phú đến từ hai môi trường kinh doanh khác biệt cùng lựa chọn và giới thiệu. Bên cạnh các tài liệu phi hư cấu, Chủ tịch Reliance Industries cũng dành thời gian cho các tác phẩm tiểu thuyết. Vị tỷ phú từng nhắc đến tác phẩm Nguồn cội của tác giả Dan Brown và bày tỏ sự đánh giá cao đối với nhà văn này.

Nắm bắt xu hướng vĩ mô và định hình chiến lược mở rộng sang công nghệ

Để chuẩn bị cho những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, tỷ phú Mukesh Ambani thường xuyên nghiên cứu các tài liệu phân tích xu hướng vĩ mô. Năm 2021, ông đã đưa ra một danh mục sách hữu ích bao gồm tác phẩm của các chuyên gia hàng đầu như Fareed Zakaria, Ray Dalio, Alec Ross, Mauro Guillén và Josh Linkner. Các cuốn sách này tập trung phân tích những biến đổi về kinh tế, công nghệ, chính trị và toàn cầu hóa sau thời kỳ dịch bệnh.

Tác phẩm của chuyên gia Ray Dalio được ông đánh giá là tài liệu bắt buộc phải đọc đối với các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nhân khi phân tích chi tiết các chu kỳ lịch sử và sự dịch chuyển trong trật tự kinh tế. Gần đây nhất, vào năm 2024, vị lãnh đạo này cho biết đang trực tiếp nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR Cas và nền tảng chuỗi khối blockchain do tác giả Alan Wright chấp bút.

Định hướng tiếp cận tri thức chuyên sâu này hoàn toàn đồng nhất với chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Reliance Industries. Tập đoàn vốn được xây dựng trên nền tảng công nghiệp nặng là năng lượng và hóa dầu, nhưng hiện đã chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực viễn thông với thương hiệu Jio, cùng các mảng bán lẻ và công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp này cũng đang tiếp tục rót nguồn vốn lớn vào lĩnh vực năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo. Việc tập trung nghiên cứu những lĩnh vực công nghệ cốt lõi giúp người đứng đầu tập đoàn xây dựng các mảng kinh doanh mới cho tương lai, tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường quốc tế.