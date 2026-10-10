Bế mạc Giao lưu thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

* Giao lưu thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

Môn kéo co thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Vận động viên dự bế mạc.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba cho các vận động viên thi đấu môn Pickleball; môn kéo co giải Nhất thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh; giải Nhì thuộc về Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II; giải ba thuộc về Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu.

Đồng chí Lò Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu bế mạc giải.

Phát biểu bế mạc giải, đồng chí Lò Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thi đấu nhiệt tình, trách nhiệm của các vận động viên và sự phối hợp của các đơn vị trong tổ chức giải. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn thường xuyên rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam môn Pickleball.

Ban tổ chức chúc mừng các vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba môn kéo co.