Indonesia đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm

“Trong tháng 8/2026, Indonesia đón 1,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ tháng 1 đến tháng 8/2026, lượng khách quốc tế đạt 10,58 triệu lượt, tăng 5,38% so với cùng kỳ năm ngoái,” Bộ trưởng Du lịch Indonesia Widiyanti Putri Wardhana cho biết trong báo cáo công bố hôm 9/10, theo Antara News.

Bà Widiyanti Putri Wardhana nhận định kết quả trên cho thấy ngành du lịch Indonesia vẫn có nền tảng vững chắc và tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chiến lược đa dạng hóa các thị trường khách du lịch gần và trung bình cũng mang lại những kết quả tích cực. Lượng khách đến Indonesia từ các khu vực khác của châu Á tăng 8,41%, từ Đông Nam Á tăng 7,75% và từ châu Đại Dương tăng 7,36%.

Du khách xếp hàng để lên phà đến đảo Nusa Penida tại cảng Sanur, thành phố Denpasar, Bali, Indonesia, ngày 1/10. Ảnh: Antara News

Trong khi đó, Thứ trưởng Du lịch Indonesia Ni Luh Puspa cho biết tháng 8/2026, Indonesia ghi nhận 104,30 triệu chuyến du lịch nội địa, tăng 11,47% so với tháng 8/2025.

Tính chung từ tháng 1 đến tháng 8/2026, Indonesia ghi nhận 842,15 triệu chuyến du lịch nội địa, tăng 4,29% so với cùng kỳ năm trước.

“Du lịch nội địa tiếp tục là trụ cột quan trọng đối với khả năng chống chịu của ngành du lịch Indonesia. Chúng tôi mong muốn tăng trưởng du lịch mang lại lợi ích cho nhiều địa phương hơn. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích người dân đi du lịch trong nước, đồng thời thúc đẩy du khách khám phá nhiều điểm đến đa dạng hơn,” bà Ni Luh Puspa tuyên bố.

Trong khi đó, số chuyến du lịch nước ngoài của người Indonesia giảm 6,02% trong tháng 8/2026. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, số lượt người Indonesia đi du lịch nước ngoài giảm 3,56% so với cùng kỳ năm trước, còn 5,91 triệu lượt.

Thứ trưởng Du lịch Indonesia Ni Luh Puspa cho biết ngành du lịch đóng góp 4,78% vào GDP của nước này năm 2025.

“Du lịch không chỉ đơn thuần là những chuyến đi và các điểm đến. Ngành này còn tạo ra việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), thu hút đầu tư, mang lại nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đóng góp vào sự kết nối, văn hóa, môi trường và kinh tế địa phương trên khắp Indonesia. Du lịch là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia,” Antara News dẫn phát biểu của bà Ni Luh Puspa.

Bộ Du lịch Indonesia cũng đặt mục tiêu để tăng trưởng du lịch không chỉ được đo bằng số lượt khách mà còn bằng những lợi ích kinh tế - xã hội mang lại. Theo cơ quan này, mỗi du khách được kỳ vọng mang lại cơ hội kinh doanh, mỗi chuyến đi mở ra triển vọng mới, còn sự phát triển của các điểm đến góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, đồng thời bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và bản sắc Indonesia.

Tùng Dương