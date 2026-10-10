Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) dư mua trần hàng triệu cổ phiếu nhờ kết quả kiểm định kim cương

Đi ngược dòng thị trường chung với sắc tím kịch trần

Sáng ngày 9/10, thị trường chứng khoán chìm trong áp lực bán trên diện rộng khiến chỉ số VN Index giảm hơn 17 điểm và lùi về vùng 1.726 điểm. Sự suy giảm thể hiện rõ tại rổ vốn hóa lớn VN30 khi hàng loạt mã như VHM, VIC, FPT, BID, CTG, SSI và SHB đồng loạt mất giá. Giữa diễn biến tiêu cực của thị trường chung, cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận lại trở thành điểm sáng hiếm hoi khi bật tăng hết biên độ.

Tính đến 10h45 cùng ngày, thị giá PNJ tăng 6,9% lên mức giá trần 19.500 đồng một cổ phiếu. Lực cầu áp đảo giúp mã chứng khoán này ghi nhận khối lượng dư mua giá trần lên tới hơn 5,66 triệu đơn vị và hoàn toàn trắng bên bán. Thanh khoản cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ với hơn 4,1 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch đạt trên 80 tỷ đồng.

Dòng tiền lớn đổ vào đã giúp mã chứng khoán này trở thành nhân tố đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung dù mức độ ảnh hưởng không quá lớn so với các cổ phiếu ngân hàng hay bất động sản đầu ngành. Đây là tín hiệu đảo chiều đáng chú ý của cổ phiếu đầu ngành bán lẻ trang sức sau chuỗi ngày giảm giá kéo dài.

Lấy lại niềm tin sau chứng thư kiểm định kim cương độc lập

Lực mua xuất hiện mạnh mẽ ngay sau khi Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống. Quá trình đánh giá do Viện Khoa học Đá quý châu Á AIGS thực hiện. Trực tiếp Chủ tịch AIGS là ông Kennedy Ho đã đến thăm và trao chứng thư kiểm định độc lập cho doanh nghiệp. Theo quy trình, các mẫu kim cương tại cửa hàng được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để tiến hành phân tích.

Kết quả đánh giá cho thấy 100% mẫu được kiểm tra đều là kim cương thiên nhiên và đáp ứng chính xác các thông số 4C mà công ty đã công bố. Đây là bộ tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng phổ biến trong đánh giá chất lượng kim cương bao gồm trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết và giác cắt. Việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một phần trong quá trình tái thiết hoạt động của doanh nghiệp để hướng tới minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và củng cố niềm tin của khách hàng.

Trước phiên tăng trần này, cổ phiếu PNJ đã trải qua một đợt điều chỉnh rất sâu trên thị trường chứng khoán. Hồi đầu năm, mã chứng khoán này từng giao dịch quanh vùng 80.000 đồng một cổ phiếu trước khi liên tục lao dốc. Đà giảm trở nên khốc liệt từ tháng 7 khi thị trường kim cương đối diện khủng hoảng, kéo thị giá rớt thẳng từ vùng 60.000 đồng xuống dưới 40.000 đồng. Áp lực bán duy trì sang tận đầu tháng 10 đẩy cổ phiếu đóng cửa phiên 8/10 ở mức 18.250 đồng, đánh dấu mức giảm gần 80% so với đỉnh và chạm đáy thấp nhất trong gần 10 năm qua.