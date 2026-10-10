Động lực thoát nghèo từ đi lao động ở nước ngoài

Thôn Bản Náng, xã Bát Xát có nhiều lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng, góp phần cải thiện đời sống gia đình.

Từ trả nợ ngân hàng đến xây dựng nhà mới

Hoàng Tấn Minh, sinh năm 2007, con trai chị Nguyễn Thị Lượt ở thôn 3, xã Bát Xát, tốt nghiệp THPT trong lúc kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Từ định hướng của gia đình và tư vấn của chính quyền, đoàn thể địa phương, Minh đã quyết định sang Nhật Bản làm việc theo hợp đồng, lĩnh vực nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Lượt (áo đen) kể với cán bộ xã Bát Xát về công việc của con trai tại Nhật Bản.

Sau một năm đi lao động ở nước ngoài, Minh gửi tiền về trả được 100 triệu đồng vay ngân hàng, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Lượt chia sẻ: “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu chọn sang Nhật lao động. Đi làm mấy năm có chút vốn để sau này về lập nghiệp và phụ giúp gia đình”.

Chị Nguyễn Thị Lượt thường xuyên liên lạc, hỏi thăm con trai Hoàng Tấn Minh đang làm việc tại Nhật Bản.

Gia đình ông Vùi Văn Trung ở thôn Bản Náng cũng có những thay đổi tích cực từ lựa chọn tương tự. Ba năm trước, con gái ông là Vùi Thị Mai sang Đài Loan làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ thu nhập ổn định, Mai đã gửi về được 400 triệu đồng giúp bố mẹ xây dựng ngôi nhà khang trang hơn.

Không chỉ góp phần cải thiện cuộc sống gia đình, Mai còn động viên em trai Vùi Văn Đoàn tham gia chương trình đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Hiện Đoàn cũng có công việc ổn định tại một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử ở Đài Loan.

Ông Vùi Văn Trung cho biết: "Hai con đi lao động nước ngoài là nguồn lực quan trọng để từng bước giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống và tích lũy vốn cho tương lai. Hiện, thu nhập của hai chị em khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng".

Căn nhà xây 2 tầng khang trang của gia đình ông Vùi Văn Trung.

Từ thực tế cho thấy, hiệu quả của việc ra nước ngoài lao động theo hợp đồng không chỉ thể hiện ở mức thu nhập hằng tháng mà còn ở cơ hội trải nghiệm, học hỏi kỹ năng, nhất là khả năng giải quyết những nhu cầu thiết yếu như trả nợ, xây nhà và tạo vốn phát triển kinh tế. Đây chính là động lực để người dân chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm ở ngoài nước, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Tạo nguồn nhân lực cho phát triển quê hương

Theo thống kê, xã Bát Xát hiện có hơn 320 người đi làm việc ở ngoài địa phương, trong đó có 41 người đang làm việc ở nước ngoài gồm: Nhật Bản, Đài Loan, Liên bang Nga và Cộng hòa Síp. Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, xã có tới 11 người ra nước ngoài lao động theo các chương trình của tỉnh.

Ông Vùi Văn Trung và trưởng thôn gọi điện hỏi thăm con trai Vùi Văn Đoàn đang lao động tại Đài Loan.

Không chỉ có thu nhập trước mắt, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, người lao động còn có cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ, tiếp cận công nghệ, học hỏi kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện tác phong công nghiệp. Đây là những yếu tố có thể phát huy giá trị khi họ trở về địa phương tham gia sản xuất, kinh doanh hoặc làm việc tại các doanh nghiệp.

Từ những kết quả đã được kiểm chứng, xã Bát Xát đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình đưa lao động ra nước ngoài làm việc phù hợp. Qua đó, mở rộng cơ hội việc làm và góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà địa phương đã đề ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết: "Những nhân lực, nguồn lao động này khi về địa phương sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã, tạo sức lan tỏa rộng rãi hơn. Trong môi trường phát triển năng động, việc đào tạo ngoại ngữ, công nghệ cao và rèn luyện kỷ luật trong sản xuất theo các nền công nghiệp tiên tiến sẽ có tác động rất lớn, đặc biệt khi các nhà máy và khu công nghiệp đang được phát triển trên địa bàn".

Khu công nghiệp tại xã Bát Xát đang trong quá trình xây dựng, đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, xã Bát Xát còn chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tư vấn, hỗ trợ thông tin về thị trường, công việc, điều kiện hợp đồng và các chính sách liên quan để người dân có lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, địa phương cũng đồng hành để người lao động chủ động tiếp cận ngoại ngữ, chuẩn bị tâm lý và ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc mới.

Về lâu dài, khi các dự án công nghiệp, dịch vụ được triển khai, nguồn lao động từng làm việc ở nước ngoài với kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được sẽ là lực lượng bổ sung có giá trị, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Khi người lao động chủ động chuẩn bị và được định hướng, hỗ trợ phù hợp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không chỉ giúp mỗi gia đình cải thiện cuộc sống mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của quê hương.