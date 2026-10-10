Già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng

Đa dạng về nhu cầu chăm sóc người cao tuổi

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Việt Nam có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Chỉ số già hóa đạt 60,2%, tăng 11,4 điểm phần trăm so với năm 2019. Đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên được dự báo xấp xỉ 18 triệu người.

Chăm sóc viên người cao tuổi tại nhà cần có kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ và xử lý các tình huống phát sinh. Ảnh: IT

Cùng với xu hướng già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi cũng có nhiều thay đổi. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để con cái ở bên cha mẹ mỗi ngày, nhất là tại các đô thị, nơi áp lực công việc và khoảng cách địa lý khiến việc chăm sóc thường xuyên trở thành thách thức.

Trong khi đó, nhu cầu của người cao tuổi không giống nhau. Có người chỉ cần hỗ trợ một số sinh hoạt hằng ngày, có người cần người đồng hành thường xuyên, trong khi những trường hợp sau điều trị hoặc phẫu thuật có thể cần hình thức chăm sóc chuyên biệt hơn.

Sự đa dạng về nhu cầu khiến các mô hình chăm sóc tại nhà ngày càng được quan tâm. Gia đình có thể lựa chọn người hỗ trợ theo buổi, theo ngày, định kỳ hằng tháng hoặc hình thức lưu trú dài giờ, tùy tình trạng của người thân và khả năng sắp xếp của gia đình.

Nhiều mô hình dịch vụ, tăng lựa chọn

Nếu trước đây việc chăm sóc cha mẹ chủ yếu dựa vào người thân, hiện nay các dịch vụ hỗ trợ tại nhà đang mở rộng thêm lựa chọn cho những gia đình bận rộn. Mô hình này giúp người cao tuổi tiếp tục sinh hoạt trong không gian quen thuộc, đồng thời hỗ trợ con cái cân đối công việc và trách nhiệm gia đình.

Một dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp không chỉ cung cấp người hỗ trợ, mà còn hướng đến sự an tâm lâu dài cho gia đình. Ảnh: MH

Chẳng hạn, bCare by bTaskee cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo buổi/ngày, theo tháng định kỳ và lưu trú 24/7. Bên cạnh đó, đơn vị giới thiệu gói An Tâm dành cho người sau điều trị hoặc đang theo dõi quá trình hồi phục, cùng gói Phục hồi tích cực dành cho người sau phẫu thuật hoặc tai biến có nhu cầu phục hồi chức năng.

Theo thông tin từ đơn vị, đội ngũ chăm sóc viên được đào tạo thông qua hợp tác với các cơ sở trong lĩnh vực y tế như Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP.HCM; Viện Nghiên cứu & Đào tạo Y Dược An Sinh; Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ - Đại học Y Hà Nội.

Việc có nhiều hình thức chăm sóc giúp gia đình chủ động hơn khi lựa chọn dịch vụ. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là xác định đúng nhu cầu của người cao tuổi, tìm hiểu phạm vi công việc và năng lực của người chăm sóc. Với những trường hợp cần điều trị hoặc phục hồi chức năng chuyên sâu, gia đình nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn phương án phù hợp.

Chăm sóc chuyên nghiệp cùng sự đồng hành của gia đình

Các mô hình chăm sóc tại nhà không nhằm thay thế vai trò của người thân, mà góp phần san sẻ những công việc đòi hỏi thời gian và sự hỗ trợ thường xuyên. Khi có người hỗ trợ phù hợp, con cái có thể giảm bớt áp lực túc trực, nhưng vẫn duy trì việc thăm hỏi, trò chuyện và theo dõi tình trạng của cha mẹ.

Với người cao tuổi, được chăm sóc trong môi trường quen thuộc, duy trì thói quen sinh hoạt và nhận được sự quan tâm từ gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh dân số già hóa, sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc tại nhà mở ra thêm phương án để mỗi gia đình chủ động hơn trong việc chăm sóc người thân.

Thay vì xem đây là lựa chọn bất đắc dĩ, gia đình có thể cân nhắc dịch vụ phù hợp như một nguồn hỗ trợ, trên cơ sở bảo đảm nhu cầu, sự an toàn và quyền lợi của người cao tuổi.