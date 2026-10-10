Ngày 10-10, Câu lạc bộ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Khánh Hòa (thuộc Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa) phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; phường Bắc Cam Ranh; Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa. Giải đấu quy tụ 120 vận động viên đến từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 2 môn bóng đá và Pickleball.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa trao cơ lưu niệm cho các đội tham gia môn bóng đá.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Văn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời chúc mừng tới cộng đồng doanh nhân nhân ngày truyền thống 13-10. Việc tổ chức giải thể thao là dịp các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi về hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ hoạt động xã hội. Thông qua đây, tổ chức công đoàn mong muốn các vận động viên, đoàn viên, người lao động đoàn kết, hoàn thành tốt công việc, góp phần thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao.

Ông Bùi Văn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Các đội tham gia môn bóng đá.

Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân. Ngay tại buổi lễ, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa và Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn đã thực hiện chương trình trao tặng Nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xuyên (trú tại phường Bắc Cam Ranh) trị giá 70 triệu đồng. Món quà thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để gia đình an cư, yên tâm phát triển kinh tế.

Các đội bóng chụp hình lưu niệm.

Trận đấu giữa Trường Đại học Thái Bình Dương gặp Hội Xây dựng Nha Trang.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng loại môn bóng đá đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 6 đội bóng: Doanh nhân trẻ Khánh Hòa; Câu lạc bộ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Khánh Hòa; Trường Đại học Thái Bình Dương; Hội Xây dựng Nha Trang; Câu lạc bộ KOC Khánh Hòa; Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Khánh Hòa. Theo kế hoạch, trận đấu chung kết môn bóng đá, tranh tài môn Pickleball cùng lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17-10.