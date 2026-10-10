Lâm Đồng lan tỏa thói quen tập luyện thể dục-thể thao trong nhân dân

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu và người dân tham gia chạy hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục, thể thao. (Ảnh: CTV)

Từ sáng sớm, hồ Xuân Hương thơ mộng trở nên sôi động khi hơn 6.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân tập trung tham dự Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cùng với điểm cầu trung tâm, các hoạt động hưởng ứng đồng loạt được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên không khí sôi động.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân Lâm Đồng tập trung tại Quảng trường Lâm Viên tham dự lễ phát động. (Ảnh: CTV)

Sau nghi thức phát động tại điểm cầu trung tâm. Vào 7 giờ 15 phút, hòa cùng nhịp vận động với các tỉnh, thành phố, các đại biểu và người dân tại Lâm Đồng đồng loạt xuất phát chạy hưởng ứng, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội và lan tỏa thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (áo xanh, giữa) cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành và các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào sáng 10/10. (Ảnh: CTV)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Tâm cho biết, từ ý nghĩa của chương trình, thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp từng nhóm đối tượng.

Niềm vui trên đường chạy quanh khu vực Quảng trường Lâm Viên sáng 10/10. (Ảnh: CTV)

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ vận động các doanh nghiệp đồng hành, góp phần mở rộng điều kiện tập luyện và lan tỏa phong trào “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Hơn 6.500 người tại Lâm Đồng hưởng ứng Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026. (Ảnh: CTV)

Trong khuôn khổ chương trình, sau khi đoàn chạy về đích, tại Quảng trường Lâm Viên tiếp tục diễn ra các phần giao lưu, thi đấu kéo co nam-nữ, nhảy dây nam-nữ và nhảy bao bố tiếp sức nam-nữ thu hút đông đảo người tham gia, cổ vũ.

Sau lễ phát động, nhiều hoạt động thể thao như kéo co, nhảy bao bố diễn ra sôi nổi tại Quảng trường Lâm Viên. (Ảnh: CTV)

Từ những bước chạy quanh Quảng trường Lâm Viên, thông điệp rèn luyện sức khỏe đã lan tỏa, hướng mỗi người đến việc lựa chọn và duy trì một môn thể thao phù hợp, biến tập luyện thành thói quen tự giác trong đời sống hằng ngày.