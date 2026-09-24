Lan tỏa văn hóa Việt trên không gian số

Điểm nhấn của Bản sắc 2026 là 2 hoạt động trực tuyến “Kết nối bản sắc” và “Hiểu biết bản sắc”. Trong đó, “Kết nối bản sắc” là cuộc thi sáng tác video ngắn về lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam. Người tham gia được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số để tạo ra những phương thức kể chuyện mới, tăng sức hấp dẫn của các giá trị văn hóa truyền thống.

Song song đó, “Hiểu biết bản sắc” được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến, với nội dung liên quan đến chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam. Qua 2 hình thức tìm hiểu và sáng tạo, chương trình góp phần mở rộng không gian tiếp cận di sản, nhất là đối với giới trẻ trong môi trường số.

Bản sắc 2026 dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 15/9 đến 31/10/2026 theo hình thức trực tuyến trên trang web “www.bansac.vn”; lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026.