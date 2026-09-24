3.000 người diễu hành đường phố trong Ngày hội văn hóa dân tộc Mông

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức.

Thông tin tại buổi họp báo vào chiều 24/9 tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết, Ngày hội được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa, trong đó có Chỉ thị số 60 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn mới; Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết 162 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 và Nghị quyết 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao đổi với báo chí về Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Ngày hội là hoạt động tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thông qua các hoạt động VHTTDL, Ngày hội giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cũng khẳng định, Ngày hội không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt thông tin về công tác tổ chức và những điểm nhấn của Ngày hội.

Tinh thần chung của tỉnh là tổ chức Ngày hội trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ.

“Điều chúng tôi hướng tới là công chúng không chỉ biết “có một Ngày hội”, mà phải cảm nhận được chiều sâu văn hóa Mông, thấy được một Điện Biên giàu bản sắc, thân thiện và đáng để trải nghiệm”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh.

Dự kiến, lễ khai mạc sẽ được tổ chức trang trọng vào 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, đồng bào dân tộc Mông. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng tại kênh VTV5.

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Mông, tạo điều kiện để nhân dân và du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm văn hóa Mông trong đời sống.

Buổi họp báo có sự tham gia của đại diện các đơn vị, địa phương liên quan cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Đáng chú ý, vào tối 10/10, Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, cùng 3 xe mô hình nghệ thuật với các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân. Đoàn diễu hành từ Quảng trường 7-5, qua đường Võ Nguyên Giáp, vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, đi qua cầu Thanh Bình rồi trở lại Quảng trường 7-5.

Năm nay, Ban tổ chức mở rộng không gian Ngày hội từ sân khấu đến thể thao, ẩm thực và cộng đồng. Cụ thể, Ngày hội có 6 môn thi đấu thể thao gồm bóng đá nữ 07 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao; tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 vận động viên, tham gia đủ 6/6 môn với 35 nội dung.

Tại Phố đi bộ Mường Thanh, không gian văn hóa, ẩm thực được bố trí gồm 11 gian trưng bày, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực. Tại đây sẽ có trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; Trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; Không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông.

Đặc biệt, hoạt động tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở sẽ gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

Chương trình nghệ thuật bế mạc với chủ đề “Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa” dự kiến kéo dài khoảng 70 phút, với khoảng 200 diễn viên, bảo đảm trang trọng nhưng không nặng nghi lễ, giàu bản sắc nhưng không trùng lặp với chương trình khai mạc.