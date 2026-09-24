Chủ động thông tin, tuyên truyền APEC Việt Nam 2027 từ sớm, từ xa

Tham dự hội nghị có các chuyên gia, giảng viên, phóng viên, báo cáo viên trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.

Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), sau hai lần đăng cai vào các năm 2006 và 2017. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước trong thập kỷ này.

Chủ động chuẩn bị cho công tác tuyên truyền

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Khắc Lợi cho biết, năm 2027, Khánh Hòa được lựa chọn đăng cai tổ chức một số hội nghị quan trọng trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Khắc Lợi phát biểu

Theo ông Đặng Khắc Lợi, APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước. Đây không chỉ là hoạt động tổ chức các hội nghị cấp cao, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững, là điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại và du lịch.

Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa; không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới bắt đầu triển khai.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị tập huấn được tổ chức với hai phiên làm việc. Phiên buổi sáng tập trung trang bị kiến thức về APEC cho đại diện các sở văn hóa, thể thao và du lịch, cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên. Phiên buổi chiều tập trung vào chuyển đổi số báo chí, giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm được triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025 tại nhiều cơ quan báo chí.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027

Khánh Hòa chủ động phát huy vai trò địa phương đăng cai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, với thế mạnh về kinh tế, du lịch và văn hóa, Khánh Hòa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2/2027. Đây là vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với tỉnh trong công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu

Ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong việc thông tin kịp thời, chính xác, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa mong muốn mỗi phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền phát huy vai trò nòng cốt, chuyển hóa kiến thức, kỹ năng được tập huấn thành những sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương.