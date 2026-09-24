Vật phẩm Dragon Ball, Pokémon thành 'mỏ vàng' đấu giá triệu USD

Tấm phim gốc khắc họa nhân vật Kaneda lái môtô trong Akira (1988), được ước tính có giá 5.000-7.000 USD. Ảnh: Christie’s.

Christie’s sẽ tổ chức phiên đấu giá thứ hai dành cho anime và manga vào tháng 10, sau khi phiên đầu tiên hồi tháng 3 vượt xa kỳ vọng. Theo The Art Newspaper, phiên đấu giá Anime Starts Here: Japanese Subculture Reimagines Tradition (Anime bắt đầu từ đây: Văn hóa đại chúng Nhật Bản làm mới truyền thống) thu về 1,4 triệu USD, đã bao gồm phí, trong khi mức ước tính thấp nhất trước đấu giá chỉ là khoảng 330.000 USD

Đây là lần đầu một nhà đấu giá lớn tổ chức phiên đấu giá dành cho anime và manga. Các tác phẩm được lựa chọn khá đa dạng, từ nghệ thuật Nhật Bản truyền thống đến những sáng tạo đương đại, nối dài câu chuyện về văn hóa thị giác Nhật Bản từ nghệ sĩ ukiyo-e Katsushika Hokusai đến những tên tuổi đương đại như Yayoi Kusama và Yoshitomo Nara. Phiên đấu giá cũng có các áp phích phim và truyền hình của những tác phẩm kinh điển Nhật Bản như Godzilla.

Một trong những tác phẩm gây chú ý là Wolf and Armor (2019) của Shiomi Ryosuke, lấy cảm hứng từ áo giáp samurai. Tác phẩm được bán với giá 698.500 USD, cao gấp 35 lần mức ước tính thấp nhất và lập kỷ lục đấu giá mới cho nghệ sĩ chuyên về kim loại này.

Trong nhóm tác phẩm anime, Pretty Guardian Sailor Moon (Thủy thủ Mặt Trăng xinh đẹp) của Ito Ikuko đạt giá bán cao nhất. Ito Ikuko từng tham gia thực hiện loạt anime Sailor Moon đình đám trong thập niên 1990. Bản phác thảo có 5 nhân vật chính của loạt phim được bán với giá 88.900 USD, gấp 18 lần mức ước tính thấp nhất.

“Anime đã tạo được dấu ấn lớn”, Takaaki Murakami, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật Nhật Bản và Hàn Quốc của Christie’s, chia sẻ với The Art Newspaper. Theo ông, kết quả này cho thấy thị trường đấu giá New York đã chờ đợi những loại hình nghệ thuật Nhật Bản đương đại, phổ biến được đặt cạnh các tác phẩm truyền thống.

Thành công của phiên đấu giá đầu tiên mở đường cho sự trở lại của anime và manga tại Christie’s. Các tác phẩm của phiên thứ hai sẽ được trưng bày tại Christie’s ở New York (Mỹ) từ ngày 8-12/10, trước khi phiên đấu giá trực tuyến diễn ra từ ngày 9-22/10.

Anime và manga tiếp tục được chú trọng

Năm nay, Christie’s tiếp tục mở rộng danh mục anime và manga với các tác phẩm từ những loạt phim quen thuộc như Dragon Ball (7 viên ngọc rồng), Pokémon, Sailor Moon (Thuỷ thủ mặt trăng) và các bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki thuộc Studio Ghibli.

Tấm phim gốc được sử dụng trong quá trình sản xuất Dragon Ball Z: Fusion Reborn (1995), có giá ước tính 5.000-7.000 USD. Ảnh: Christie’s.

Phiên đấu giá có các bản vẽ gốc của Osamu Tezuka, người được mệnh danh là “cha đẻ manga” và là tác giả Astro Boy, một trong những loạt phim Nhật Bản đầu tiên được phát sóng tại Mỹ. Các mô hình vinyl mềm từ Ultraman, loạt phim khoa học viễn tưởng bắt đầu từ thập niên 1960, cũng được đưa ra đấu giá.

Một nhóm hiện vật đáng chú ý khác là các bản celluloid gốc, hay cels, những tấm phim trong suốt được sử dụng trong hoạt hình vẽ tay. Các tác phẩm được giới thiệu gồm Pokémon, Akira, My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro) và Dragon Ball Z. Phiên đấu giá có khoảng 130 lô, với tổng giá trị ước tính 344.350-523.200 USD.

“Anime đã tạo được dấu ấn lớn tại Christie’s vào tháng 3. Giờ đây, chúng tôi trở lại với một phiên đấu giá khác, cho thấy vẻ đẹp, sức mạnh và sự sáng tạo của các tiểu văn hóa Nhật Bản”, Murakami nói trong tuyên bố được đưa ra tuần này.

Phiên đấu giá diễn ra trong bối cảnh đồ sưu tầm và vật phẩm kỷ niệm ngày càng đóng vai trò quan trọng với các nhà đấu giá. Xu hướng này đặc biệt rõ trong vài năm qua, khi doanh số nghệ thuật mỹ thuật trì trệ.

Anime ngày càng phổ biến tại Mỹ

Từng được xem là hình thức giải trí dành cho một nhóm nhỏ khán giả bên ngoài Nhật Bản, anime và manga đã trở nên phổ biến tại Mỹ trong thập niên qua. Theo GEM Partners, công ty phân tích dữ liệu ngành giải trí có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), lượng người xem anime tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2020-2025. Đầu năm nay, công ty cho biết 22% người được khảo sát tại Mỹ xem anime thường xuyên.

Tấm phim gốc từ loạt phim Pokémon, được ước tính có giá 2.000-3.000 USD. Ảnh: Christie’s.

Tại các thị trường phương Tây, những loạt phim dành cho trẻ em như Pokémon, Dragon Ball và Naruto góp phần đưa anime đến gần khán giả đại chúng. Những tác phẩm hành động ra mắt sau này như Jujutsu Kaisen cũng thu hút người xem Mỹ.

Sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và Crunchyroll giúp khán giả phương Tây tiếp cận anime dễ dàng hơn. Đại dịch Covid-19 cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này, khi các biện pháp phong tỏa khiến mọi người có nhiều thời gian ở nhà hơn và thay đổi cách tiêu thụ nội dung giải trí.

Trong khi anime chỉ mới phổ biến rộng rãi tại Mỹ trong những năm gần đây, thể loại này đã có lượng người hâm mộ đông đảo ở Mỹ Latinh từ nhiều thập kỷ trước. Do hoạt hình Nhật Bản có chi phí nhập khẩu thấp hơn, các đài truyền hình trong khu vực bắt đầu phát sóng những loạt phim lồng tiếng Tây Ban Nha như Speed Racer từ thập niên 1960.

Dragon Ball đặc biệt được yêu thích tại Mexico. Nhân vật Goku thậm chí được gọi là “một biểu tượng Latino”. Khi Dragon Ball Super phát sóng tập cuối vào năm 2018, hàng chục nghìn người đã tập trung tại các buổi chiếu ngoài trời trên khắp Mexico.

Tại Mỹ, sự gia tăng lượng người xem anime chủ yếu đến từ khán giả trẻ, theo các khảo sát. Nhiều người tìm thấy những loạt phim mới thông qua các video do người hâm mộ biên tập và đăng tải trên mạng xã hội như TikTok.

Điều này cũng thể hiện qua nhóm khách hàng tham gia phiên đấu giá Anime Starts Here đầu tiên của Christie’s. Theo nhà đấu giá, 35% người mua thuộc thế hệ Millennials hoặc Gen Z, cao hơn tỷ lệ thường thấy trong các phiên đấu giá của Christie’s.

Phiên đấu giá lần này diễn ra cùng thời điểm triển lãm The Art of Manga (Nghệ thuật của Manga) đến New York. Mở cửa tại Brooklyn Museum từ ngày 3/10, đây là triển lãm quy mô lớn đầu tiên tại châu Mỹ tập trung vào manga như một loại hình nghệ thuật. Triển lãm từng ra mắt tại bảo tàng de Young Museum ở San Francisco (Mỹ) vào năm ngoái và nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình.