Điểm đặc biệt chưa từng có ở Ngày hội văn hóa dân tộc Mông

Tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV từ ngày 9/10 đến 11/10/2026. Sự kiện quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 11 tỉnh thành gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì họp báo.

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa. Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy giao lưu văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Tại họp báo ngày 24/9, nhấn mạnh về tinh thần tổ chức sự kiện, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh quán triệt quan điểm tổ chức sự kiện trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho Nhân dân, đại biểu cùng du khách.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Đoạt nêu rõ bốn nhóm nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị của địa phương.

"Điều chúng tôi hướng tới là công chúng không chỉ biết có một ngày hội mà phải cảm nhận được chiều sâu văn hóa dân tộc Mông, thấy được một Điện Biên giàu bản sắc, thân thiện và đáng để trải nghiệm", ông Đoạt khẳng định.

Đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đại diện lãnh đạo tỉnh khẳng định địa phương lấy bản sắc và trải nghiệm làm trung tâm. Tỉnh dự kiến cử đoàn 62 nghệ nhân, diễn viên tham gia các phần thi trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Tại không gian trải nghiệm văn hóa, tỉnh không tổ chức theo lối trưng bày tĩnh mà để du khách được xem, được nghe và trực tiếp tham gia.

Bên cạnh đó, các chương trình do tỉnh chủ trì đang được hoàn thiện với nhiều điểm nhấn. Lễ khai mạc các hoạt động tại Phố đi bộ Mường Thanh sáng 9/10 được thiết kế ngắn gọn, trang trọng. Hoạt động Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người kết hợp xe mô hình nghệ thuật và các đoàn diễu hành. Chương trình nghệ thuật bế mạc chủ đề Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa dài khoảng 70 phút với 200 diễn viên sẽ bảo đảm không bị trùng lặp với lễ khai mạc.

Về mảng thể thao và ẩm thực, tỉnh Điện Biên thành lập đoàn 62 vận động viên tham gia trọn vẹn 6/6 môn thi đấu (bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ, ném pa pao) với 35 nội dung. Tại Phố đi bộ Mường Thanh, không gian ẩm thực và trưng bày gồm 11 gian của các tỉnh, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng 11 gian hàng ẩm thực. Đáng chú ý, hoạt động trải nghiệm tại Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở gắn liền với chợ phiên, trò chơi dân gian và sản phẩm OCOP sẽ là điểm nhấn quan trọng đưa du khách về với đời sống thực của cộng đồng.

Ông Đoạt cho biết: "Điện Biên kỳ vọng sau Ngày hội sẽ để lại ba dấu ấn: tôn vinh sâu rộng bản sắc văn hóa Mông; quảng bá hình ảnh Điện Biên lịch sử, thân thiện; đồng thời mở thêm cơ hội phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân".

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa câc dân tộc nhấn mạnh những điểm mới nổi bật của ngày hội: Đổi mới chương trình khai mạc, khác với các kỳ trước do địa phương đăng cai tự dàn dựng, năm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp chủ trì và giao Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam đảm nhiệm dựng kịch bản.

Cùng với đó là chuyển dịch sang không gian trải nghiệm, tại Quảng trường 7 tháng 5, không gian văn hóa Mông được xây dựng để người dân và du khách trực tiếp tham gia, hòa mình vào các hoạt động truyền thống chứ không chỉ đứng xem.

Lần đầu đưa bóng đá nữ (7 người) vào thi đấu nhằm thúc đẩy tinh thần rèn luyện sức khỏe.

Các tỉnh sẽ lựa chọn nghệ nhân xuất sắc để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen. Đặc biệt, chính các nghệ nhân - những chủ thể văn hóa sẽ trực tiếp bước lên sân khấu để biểu diễn.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Nói về định hướng chiến lược của địa phương thông qua sự kiện, ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: "Đối với Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần này, tỉnh Điện Biên đặt ra kỳ vọng rất lớn, đặc biệt là mục tiêu biến di sản thành tài sản. Sự kiện là dịp để nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời tạo cơ hội cho đồng bào Mông tại Điện Biên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh bạn để hướng tới xây dựng các di sản thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa thu hút du khách".

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên đánh giá cao sự đầu tư cho công tác truyền thông kỳ này. Ngoài phối hợp với báo chí chính thống, tỉnh chủ động tuyên truyền xuống tận cơ sở bằng cả tiếng Việt và tiếng Mông qua hệ thống phát thanh, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên TikTok, Facebook, YouTube và kết hợp với các KOL, KOC để hình ảnh Ngày hội tiếp cận nhanh chóng hơn tới công chúng.