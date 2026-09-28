Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Thực hiện Công văn số 6201/BGDĐT-GDNNGDTX, ngày 14/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Các thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền trọng tâm, như: “Thực học, thực hành-Làm chủ công nghệ-Kiến tạo tương lai số”, “Tự học suốt đời-Đổi mới tư duy- Làm chủ công nghệ-Thích ứng với kỷ nguyên mới”, “Học đi đôi với hành, tri thức gắn với thực tiễn, học tập gắn với cống hiến”, “Mỗi người dân một kỹ năng số thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị một sáng kiến học tập”, “Mỗi người dân là một công dân học tập, mỗi cơ quan, đơn vị là một đơn vị học tập”.

Mục đích của việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng XHHT; gắn học tập với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng suất lao động, chất lượng phục vụ Nhân dân và phát triển bền vững; góp phần triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo, chuyển đổi số quốc gia và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Từ đó, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng nhóm đối tượng; tăng cường tiếp cận học liệu mở, nền tảng học tập số, dịch vụ học tập cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến, góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng trong quá trình chuyển đổi số. Huy động, khuyến khích cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội duy trì, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời, không gian học tập số và sản phẩm học tập có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Lãnh đạo xã Triệu Phong cùng đại diện "Quỹ học bổng cho con" trao học bổng cho học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân dịp khai giảng năm học mới - Ảnh: N.B

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2025-2030” tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, nhằm chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và hướng đến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”. Nhiều đơn vị, địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện dựa trên khảo sát nhu cầu của người học, người lao động và người dân, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Triệu Phong Nguyễn Xuân Búa chia sẻ: “Nhằm thực hiện hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”, Hội Khuyến học xã tham mưu xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương; tăng cường tuyên truyền, quán triệt chỉ đạo của các cấp đến 11 chi hội khuyến học thôn, 4 ban khuyến học các trường học, 18 ban khuyến học dòng họ... với hơn 6.000 hội viên khuyến học trên toàn xã.

Bên cạnh đó, hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam như: “Chắp cánh ước mơ”, trao học bổng, phát thưởng tại các dòng họ, thôn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, chương trình “Vui Tết Trung thu-Nâng tầm tri thức”..., góp phần lan tỏa phong trào KH, KT, xây dựng XHHT”.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Dương Thị Hải Yến cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2025-2030” tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” gắn với chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam.

Đồng thời, hội tích cực vận động, kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng yếu thế tiếp cận thiết bị thông minh, kỹ năng số và các cơ hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh cũng tiếp tục nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” trên toàn địa bàn tỉnh”.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương... trong toàn tỉnh đã chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng Quảng Trị trở thành XHHT ngày càng vững mạnh.