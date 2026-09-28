Ford Motor Company ngày 24/9 công bố bà Annaliese Atina sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Ford Việt Nam từ ngày 1/12/2026. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, bà Atina đang là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Ford New Zealand.

Trong vai trò mới, bà Atina sẽ làm việc tại Hà Nội và báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ thuộc Khối Thị trường Quốc tế (IMG) của Ford.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong thời điểm Ford Việt Nam đang tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Hãng vừa giới thiệu các phiên bản nâng cấp của Ford Ranger và Ford Everest, cùng Ford Territory Platinum, đồng thời tập trung vào các hoạt động liên quan đến trải nghiệm khách hàng.

Ford bổ nhiệm bà Annaliese Atina làm Tổng Giám đốc Ford Việt Nam

Theo Ford, bà Annaliese Atina có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều lĩnh vực, gồm ô tô, hàng tiêu dùng nhanh, viễn thông và công nghệ. Kinh nghiệm của bà tập trung vào điều hành thương mại, hoạch định chiến lược, quản trị các bên liên quan và dẫn dắt doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi.

Bà Atina gia nhập Ford New Zealand vào năm 2024 trên cương vị Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành. Trong thời gian làm việc tại đây, bà triển khai các chương trình nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Bà cũng phụ trách phát triển các cơ hội doanh thu mới và dẫn dắt doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi về quy định cũng như nhu cầu của khách hàng.

Trước khi đến với Ford, bà Atina từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách những mảng liên quan đến khách hàng, bán hàng và hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Bà cũng từng tham gia quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục, đồng thời là nhà sáng lập kiêm chuyên gia huấn luyện lãnh đạo của Ambition Collective.

Chia sẻ về vị trí mới, bà Atina cho biết sẽ phối hợp với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác của Ford tại Việt Nam để tiếp nối những kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được. Bà cũng đề cập đến việc tiếp tục cải thiện trải nghiệm khách hàng và đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Đội hình xe Ford tại Việt Nam khá đa dạng

Bà Annaliese Atina sẽ kế nhiệm ông Ruchik Shah, người quyết định rời Ford để tìm kiếm những cơ hội phát triển mới. Ford cho biết ông Shah đã có những đóng góp quan trọng cho hoạt động của Ford Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Andrew Birkic nhận định Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với Ford và cho rằng kinh nghiệm của bà Atina trong lĩnh vực kinh doanh, khách hàng và hệ thống đại lý sẽ hỗ trợ hoạt động của Ford tại thị trường này trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện Ford Motor Company hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển và sản xuất xe Ford, Lincoln đến các dịch vụ kết nối và tài chính. Tập đoàn có khoảng 168.000 nhân viên trên toàn cầu.