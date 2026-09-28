Đấu giá lô cổ phần nghìn tỷ bất thành, Seaprodex (SEA) chi 62 tỷ đồng trả cổ tức cho SCIC và cổ đông

Chi trả 62 tỷ đồng cổ tức tiền mặt sau chuỗi năm duy trì quyền lợi cổ đông

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Công ty Cổ phần (Seaprodex, mã chứng khoán SEA, sàn UPCoM) vừa công bố kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận quyền đã hoàn tất vào ngày 22/09/2026 và thời gian thanh toán tiền thực tế được ấn định vào ngày 16/10/2026 tới đây.

Với quy mô 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Seaprodex sẽ phải trích nguồn ngân quỹ 62 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Dữ liệu lịch sử giao dịch ghi nhận doanh nghiệp duy trì việc phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt khá đều đặn trong các năm gần đây. Cụ thể, vào cuối tháng 10/2024, công ty đã chi trả cổ tức với tỷ lệ 500 đồng mỗi cổ phiếu và tiếp tục nâng mức chi trả lên 550 đồng mỗi cổ phiếu vào tháng 10/2025.

Do phiên thoái vốn Nhà nước không diễn ra theo kế hoạch, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vẫn giữ vững vị thế cổ đông lớn nhất khi nắm quyền chi phối 63,38% vốn điều lệ tại Seaprodex. Với tỷ lệ sở hữu áp đảo này, SCIC dự kiến sẽ thu về khoảng 40 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chi trả cổ tức năm 2025.

Hai cổ đông lớn còn lại của doanh nghiệp cũng chuẩn bị tiếp nhận nguồn tiền đáng kể. Trong đó, Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp, đơn vị thành viên trực thuộc Novaland, đang nắm giữ 24,03% vốn điều lệ sẽ nhận về xấp xỉ 15 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư REDWOOD nắm giữ 8,44% vốn cũng ước tính thu về khoảng 5,3 tỷ đồng trong đợt thanh toán này.

Đấu giá thoái vốn bất thành và vướng mắc pháp lý tại khu đất kim cương Đồng Khởi

Quyết định chi trả cổ tức diễn ra ngay sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phát đi thông báo chính thức về việc hủy bỏ phiên đấu giá cả lô 79,2 triệu cổ phiếu SEA thuộc quyền sở hữu của SCIC, dự kiến diễn ra vào ngày 23/09/2026. Nguyên nhân xuất phát từ việc tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ và tiền đặt cọc vào ngày 22/09/2026, cơ quan tổ chức không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá.

Mức giá khởi điểm mà SCIC đưa ra cho toàn bộ lô cổ phần lên tới hơn 8.500 tỷ đồng, tương đương mức định giá hơn 107.400 đồng cho mỗi cổ phiếu SEA. Mức giá này đẩy giá trị vốn hóa của Seaprodex lên tới 13.400 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều lần so với thị giá đang giao dịch thực tế trên hệ thống UPCoM. Trong khi đó, bức tranh kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Seaprodex ghi nhận lợi nhuận ròng chỉ đạt 93 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ sở khiến lô cổ phần được định giá ở mức cao kỷ lục chủ yếu nằm ở khối tài sản dài hạn trị giá gần 2.200 tỷ đồng của doanh nghiệp. Đáng chú ý nhất trong cấu trúc tài sản là khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 693 tỷ đồng. Phần lớn giá trị này phản ánh quyền sử dụng khu đất có diện tích 1.458 mét vuông tọa lạc tại vị trí đắc địa số 2, số 4 và số 6 đường Đồng Khởi, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu đất này từng được quy hoạch phát triển thành tổ hợp công trình phức hợp cao 20 tầng. Doanh nghiệp đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ tài chính liên quan từ năm 2017. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tình trạng vướng mắc thủ tục pháp lý kéo dài được xem là rào cản lớn khiến các nhà đầu tư thận trọng, dẫn đến việc phiên đấu giá thoái vốn Nhà nước chưa thể diễn ra thành công.