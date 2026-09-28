Giá cà phê hôm nay 28/9: Đồng loạt giảm nhẹ trong tuần qua

Giá cà phê hôm nay ngày 28/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đi ngang, hiện ở quanh mốc 93.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 93.500 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 28/9/2026 tại thị trường thế giới

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đã giảm 0,9% (29 USD/tấn) trong tuần trước, xuống còn 3.367 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,9% (31 USD/tấn), đạt 3.342 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,7% (1,9 US cent/pound), đạt 278,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,3% (0,7 US cent/pound), đạt 271,25 US cent/pound.

Nhận định: Giá cà phê đồng loạt giảm trong tuần qua trên các sàn giao dịch quốc tế, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng nguồn cung toàn cầu và những rủi ro thời tiết tại các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Theo đó, giá cà phê Arabica đang chịu áp lực giảm khi triển vọng nguồn cung được cải thiện. Kỳ vọng sản lượng thuận lợi hơn tại các khu vực trồng cà phê lớn đang góp phần làm giảm lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung, qua đó tạo sức ép lên giá.

Trong khi đó, diễn biến đối với cà phê Robusta có phần khác biệt. Giá Robusta vẫn nhận được sự hỗ trợ từ những lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño đối với sản lượng cà phê tại Việt Nam và Indonesia. Đây đều là những quốc gia sản xuất Robusta quan trọng trên thị trường thế giới, do đó bất kỳ rủi ro nào đối với sản lượng cũng có thể tác động đến kỳ vọng nguồn cung và diễn biến giá.

Việc triển vọng nguồn cung Arabica được cải thiện trong khi Robusta đối mặt với rủi ro thời tiết cho thấy thị trường cà phê đang chịu tác động từ các yếu tố cơ bản khác nhau giữa từng chủng loại. Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục biến động khi thị trường cân bằng giữa kỳ vọng nguồn cung dồi dào hơn và những lo ngại liên quan đến thời tiết.

Đối với Robusta, diễn biến thời tiết tại Việt Nam và Indonesia sẽ tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm, trong khi triển vọng sản lượng tại các vùng trồng arabica lớn sẽ có vai trò quan trọng đối với xu hướng giá của loại cà phê này.