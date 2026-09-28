Bồi dưỡng năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức Tuyên Quang

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu trung tâm.

Dự và phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có PGS, TS Kiều Xuân Thực, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh, công tác chuyển đổi số khu vực công của tỉnh đã đạt những kết quả thực chất. Tuyên Quang đạt 96,35 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 97,78%; tỷ lệ khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 96,98%. Tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 1.617 thủ tục hành chính và thí điểm cơ chế “Luồng xanh” nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp…

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ: Mục tiêu của lớp học vì thế không chỉ dừng lại ở việc nâng cao kỹ năng thao tác công nghệ thuần túy, mà quan trọng hơn cả là nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong toàn bộ bộ máy. Vì vậy, yêu cầu các học viên: Xác định đúng việc cần chuyển đổi, bắt đầu ngay từ những vấn đề thực tế trong quản lý, điều hành, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu, soạn thảo, rà soát văn bản và xây dựng phương án xử lý công việc để nâng cao chất lượng công việc. Tích cực đổi mới phương thức điều hành, quản lý công việc bằng mục tiêu, tiến độ, dữ liệu và kết quả; sử dụng công nghệ để theo dõi, giám sát, phát hiện "điểm nghẽn" và xử lý kịp thời theo phương châm "6 rõ"; từng bước hình thành một phương thức điều hành mới trong toàn tỉnh: “Lãnh đạo bằng mục tiêu; Điều hành bằng dữ liệu; Tham mưu có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ; Giám sát bằng công nghệ; Quyết định dựa trên thông tin và bằng chứng, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo”.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên đến từ Trường CNTT và Truyền thông (thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội) truyền đạt, trao đổi những kiến thức theo 8 chuyên đề trọng tâm: Tổng quan chuyển đổi số và chính phủ số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình tham mưu, điều hành; chính sách và quản trị dữ liệu; ứng dụng AI trong giám sát, đánh giá điều hành; ứng dụng AI trong tổng hợp thông tin; ứng dụng AI trong xây dựng hồ sơ tham mưu; ứng dụng AI trong phân tích chính sách, xây dựng kịch bản và hỗ trợ quyết định điều hành; ứng dụng AI trong điều hành chính quyền số, giám sát thực thi và xây dựng kế hoạch hành động.

Học viên trao đổi tại lớp bồi dưỡng ở điểm cầu phường Hà Giang 1.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 28-9 đến 2-10-2026 tại 2 địa điểm phường Minh Xuân và phường Hà Giang 1, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng làm chủ các công cụ AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần bảo đảm an toàn dữ liệu công vụ, tối ưu hóa quy trình làm việc, tinh gọn thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.