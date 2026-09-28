ĐBQH đề nghị tính thời gian miễn thuế từ khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi

Tạo động lực để doanh nghiệp từng bước phát triển

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI sáng 28/9, đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh góp ý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào chính sách thuế, kế toán và hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất.

Đại biểu Trần Văn Lâm cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó khẳng định quan điểm ưu tiên, quan tâm phát triển lực lượng doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách sáng 28/9. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đại biểu, dự thảo luật có nhiều đổi mới tích cực, hướng chính sách hỗ trợ vào nhu cầu và kết quả thực tế; đa dạng hóa nguồn vốn, tăng khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tạo điều kiện để hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Đáng chú ý, việc bổ sung phiếu hỗ trợ để doanh nghiệp chủ động lựa chọn dịch vụ được đánh giá là hướng đi phù hợp, góp phần đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đại biểu cho rằng giá trị của việc sửa đổi luật không chỉ nằm ở việc giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực mà còn tạo động lực để doanh nghiệp từng bước phát triển. Từ đó, đại biểu tập trung góp ý hai nhóm vấn đề liên quan đến chính sách thuế, kế toán tại Điều 9 và chính sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng thông qua khu, cụm công nghiệp tại Điều 10.

Cần tính ưu đãi thuế từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế

Về chính sách thuế, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị xem xét lại thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo dự thảo, thời gian miễn thuế được tính từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đại biểu cho rằng cách tính này có thể chưa phù hợp với thực tế hoạt động của nhiều doanh nghiệp mới thành lập.

ĐBQH Trần Văn Lâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Media Quốc hội

Những năm đầu, doanh nghiệp thường phải đầu tư nhà xưởng, mua sắm thiết bị, tuyển dụng lao động, tìm kiếm khách hàng và xây dựng thị trường. Không ít doanh nghiệp chưa có lãi, lãi thấp hoặc thậm chí bị lỗ. Nếu thời gian ưu đãi được tính ngay từ ngày đăng ký, thời gian miễn thuế có thể đã hết trong khi doanh nghiệp chưa phát sinh số thuế phải nộp.

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định thời gian miễn thuế được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, tức thời điểm doanh nghiệp bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp. Theo đại biểu, cách tiếp cận này sẽ giúp chính sách ưu đãi đi vào thực tế hơn, nhất là với doanh nghiệp sản xuất cần thời gian dài để đầu tư và ổn định hoạt động.

Các ĐBQH dự Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với quy định cho phép doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đại biểu cho rằng đây là hướng có thể giảm chi phí tuân thủ, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, cần rà soát đồng bộ giữa thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và chế độ kế toán. Nếu doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập trực tiếp trên doanh thu nhưng vẫn phải thực hiện đầy đủ việc theo dõi thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, khấu trừ và các yêu cầu kế toán liên quan thì mức độ đơn giản hóa sẽ chưa đạt như kỳ vọng.

Về hỗ trợ mặt bằng, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị dự thảo luật thể hiện rõ hơn chính sách ưu tiên phát triển các cụm công nghiệp phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đại biểu, hiện chính sách ưu đãi đối với khu công nghiệp và cụm công nghiệp có sự khác biệt, trong đó khu công nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Trong khi đó, trên thực tế, cụm công nghiệp chủ yếu tập trung doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn doanh nghiệp lớn ít đầu tư vào mô hình này.